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Уплывшие дома, казино и лозунги на руинах: NoComment за неделю
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Тайских покупателей преследует робопёс
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Нью-Йорк: аресты нарушителей комендантского часа
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Взрыв бензовоза в Тайчжоу
Бельгия: война памятникам
Гонконг: годовщина манифестаций против экстрадиции
Трамвай в маске
Кресты на пляже Копакабана
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Фонтан Же-До в Женеве вновь работает
60 тысяч черепах у побережья
Активисты BlackLivesMatter в США снесли памятник Христофору Колумбу
Римские экскурсоводы протестуют
Катманду: полиция разогнала манифестацию против карантина
Бельгийские полицейские намерены бастовать после стычек в Брюсселе
Филиппинцы вновь могут постричься в парикмахерской
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Акула убила серфера
Полчища саранчи уничтожают посевы индийских фермеров
Король Франции — и тот в маске
Уплывшие дома, казино и лозунги на руинах: NoComment за неделю
Тайских покупателей преследует робопёс
Нью-Йорк: аресты нарушителей комендантского часа