Франция: найти и изолировать

Лионель Трарье - один из 200 французских консультантов, работающих в новой службе "Контакт-ковид". Она создана при Национальной системе медицинского страхования для оперативного выявления носителей нового коронавируса и тех, с кем эти люди контактировали в течение 48 часов до появления симптомов.

"Мы выясняем, действительно ли человек контактировал с носителем коронавируса. Если да, то как проходил контакт, соблюдалась ли социальная дистанция. Если выявлены факторы риска, человек помещается под особый контроль: ему рекомендовано в кратчайшие сроки пройти тестирование и изолироваться", - поясняет Трарье.

Службу "Контакт-ковид" запустили в период, когда Франция готовилась к смягчению карантина. На балансе колл-центра - 1000 звонков за две недели. За каждым - тщательное расследование и работа слаженной команды.

Менеджер лионской платформы "Контакт-ковид" Джоанна Андре рассказывает: "Мы сотрудничаем со страховыми консультантами, врачами и медсестрами, это крайне важно: с их помощью мы можем ответить на любой вопрос, который возникает у пациента".

Чаще всего пациентов волнует вопрос о безопасности персональных данных. Служба гарантирует: доступ к анкете больного ковидом или контактировавших с ним лиц имеет лишь узкий круг профессионалов, связанных медицинской тайной. Данные хранятся три месяца и затем уничтожаются.

Заместитель директора лионского подразделения Национальной службы здравоохранения Гийом Прато рассказывает: "Тотальный карантин снят, наша цель - быстро выявлять людей, которые потенциально могут быть заражены, изолировать их. Мы отправляем на карантин всех, у кого есть симптомы, напоминающие ковид. Мы берем под контроль и тех, кто с ними контактировал, причем стараемся организовать изоляцию максимально быстро".

"Контакт-ковид" работает с опорой на данные, поступающие от терапевтов. Они заносятся в базу всех пациентов с проявлениями, напоминающими коронавирусную инфекцию. Медики говорят, что редко сталкиваются с недоверием со стороны пациентов.

"Исследования показывают: между пациентами и семейными врачами обычно уровень доверия высок, - комментирует семейный врач Мишель Тело. - В кризисной ситуации доверие к доктору еще больше".

А как быть с доверием к властям? Как и многие другие страны ЕС, Франция разработала приложение Stop-Covid. Оно позволяет зараженным ковидом информировать о рисках людей, с которыми они, возможно, контактировали. Устанавливать приложение или нет, каждый решает сам, новинка необязательна. Что ставит под сомнение ее эффективность в долгосрочной перспективе.