Мощное наводнение в Сомали

В сомалийском городе Беледуэйне по меньшей мере 24 человека стали жертвами наводнения. По данным ООН, в целом в регионе стихия затронула жизни миллиона человек, 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. После проливных дождей вышла из берегов река Уэби-Шабелле. Местные власти опасаются, что наводнение приведет к вспышке инфекционных заболеваний.