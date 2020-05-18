Мощное наводнение в Сомали

В сомалийском городе Беледуэйне по меньшей мере 24 человека стали жертвами наводнения. По данным ООН, в целом в регионе стихия затронула жизни миллиона человек, 400 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. После проливных дождей вышла из берегов река Уэби-Шабелле. Местные власти опасаются, что наводнение приведет к вспышке инфекционных заболеваний.
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