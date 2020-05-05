Британские работники переучиваются и совершенствуются

Карантин - не каникулы: в условиях изоляции резко растет спрос на обучающие онлайн-программы и курсы. Британские власти решили не пускать процесс на самотек, и объединившись с образовательными структурами, запустили масштабную интернет-платформу.

Ее посетителям предложены широкие возможности для образования и перепрофилирования - с прицелом на потребности рынка труда посткоронавирусной эпохи. Палитра программ широкая - от веб-дизайна до цифрового маркетинга

Саймон Тисдолл из Открытого университета рассказывает: "Задача - позволить людям повысить квалификацию, получить новую профессию или отточить имеющиеся навыки. Программы разработаны так, чтобы повысить привлекательность наших слушателей для работодателей после карантина. Сегодня мы предлагаем 10 тысяч часов бесплатного обучения, это примерно тысяча самостоятельных программ. С началом карантина, еще до запуска совместного проекта с властями, мы отметили рост числа посетителей наших сайтов".

Платформа рассчитана на обслуживание людей с разным образовательным уровнем. Так, волонтеры одной из благотворительных организаций обучают нуждающихся азам цифровой грамотности. Услуга оказалась очень востребованной. Хелен Миллер представляет группу Good Things Foundation: "93% всех предлагаемых вакансий в той или иной степени предполагают цифровую грамотность, - напоминает она. - Даже если вы не собираетесь работать в технологическом секторе, технологий вам не избежать! Вам стоит научится загружать зарплатную ведомость, возможно, вы должны уметь связаться по интранету с коллегами, послать электронные письма. Мы сейчас не говорим о каких-то сверхспособностях, нет, речь идет о базовых навыках, нужных на каждом рабочем месте".

Пока европейская оффлайн-экономика поставлена на паузу, в интернете отмечен беспрецедентный всплеск активности. Сегодняшние слушатели дистанционных курсов готовятся к новому старту после снятия карантина.