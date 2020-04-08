Солидарность ЕС отложили до четверга

Переговоры затянулись до утра, но не привели к результату — Еврогруппа не смогла прийти к соглашению о создании совместного плана восстановления экономики ЕС после пандемии объемом в 500 млрд евро. Председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил, что после 16 часов дискуссий приостановил заседание Совета министров финансов зоны евро и новая видеоконференция состоится в четверг. По его словам цель, остается прежней: создание надежной подушки безопасности для ЕС в ответ на кризис.

Переговоры зашли в тупик из-за разногласий Нидерландов и Италии об условиях привлечения кредитов. Министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра заявил, что и дальше будет выступать против выпуска евробондов, которые только увеличат риски. По его словам, большинство стран еврозоны с ним согласны. Нидерланды настаивают на том, чтобы льготные кредиты Европейского стабилизационного механизма были привязаны к обязательству проведения среднесрочных экономических реформ. Министр финансов Италии Роберто Гуальтеьри выразил уверенность, что в сложившейся ситуации необходимо проявить общую ответственность и солидарность и принять храброе решение.

"Министры финансов еврозоны встретятся в режиме видеоконференции в четверг в пять часов вечера. Они потратили 16 часов на споры о том, какой ответ на кризис будет самым лучшим с экономической точки зрения. У наблюдателей были надежды на результат по итогам переговоров, поэтому институты ЕС с тревогой восприняли эту неудачу. На днях канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вопрос солидарности и выбора лучшей экономической стратегии — самое большое испытание для ЕС с момента его основания".