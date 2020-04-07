Еврокомиссия: "Мы предупреждали страны ЕС ещё в январе"

Евросоюз столкнулся с тяжелейшим испытанием, оказавшись в эпицентре пандемии коронавируса. Системы здравоохранения — на пределе сил, континент закрыт. На наши вопросы отвечает одна из руководителей антикризисного комитета ЕС, еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

"Вопросы здравоохранения находятся в компетенции стран-членов"

Мария Псара, Euronews: — Эпидемия началась в Китае, но вскоре перекинулась на Европу. Почему она застала нас врасплох?

Стелла Кириакидес, комиссар ЕС по здравоохранению: — Мы знали об эпидемии в Китае и готовились с самого начала. Уже 9 января была задействована система раннего оповещения. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сразу объявил, что вирус может распространиться. С самого начала года, с января месяца, мы предупреждали страны-члены: готовьтесь, мобилизуйте ресурсы — нужно понимать, что Европа может столкнуться с этой проблемой.

Euronews: — Почему же тогда Европа оказалась неготова? Сначала многие страны-члены заявили о своей готовности, но вскоре обнаружилась нехватка масок и прочих средств.

Стелла Кириакидес: — Ситуация оказалась беспрецедентной. Стоит напомнить, что не все страны ЕС были затронуты одновременно. Вопросы здравоохранения находятся в компетенции стран-членов. Мы, Еврокомиссия, обеспечивали их последними научными данными, занимались координацией и решением возникающих проблем.

Euronews: — Но не должно ли у вас быть права вмешиваться во время пандемии?

Стелла Кириакидес: — Сейчас мы ведём общую войну против COVID-19. Передо мной стоит цель спасти жизни, остановить распространение вируса совместными усилиями со странами-членами ЕС для того, чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни. Я знаю, насколько это сложно. Когда кризис пройдёт — а он обязательно пройдёт — тогда мы подумаем, что в нашем подходе следует изменить.

Что может Еврокомиссия?

Euronews: — Сначала наблюдались некоторое замешательство и хаос, но теперь, похоже, появился план. Что же сейчас происходит в ЕС?

Стелла Кириакидес: — Ну, как вы знаете, план у Европейской комиссии был, и уже очень давно. И я хотела бы напомнить о том, что Еврокомиссия открывала зелёные коридоры там, где возникали проблемы, например, со внутренними границами, мешающим транспортировке еды и лекарств. Мы находимся в постоянном контакте со странами-членами. Я разговариваю с министрами здравоохранения несколько раз в неделю, решая проблемы по мере их возникновения. И я могу добавить, что речь не только о возможностях государств ЕС — мы работаем с промышленностью, и мы с Тьерри Бретоном, комиссаром по внутреннему рынку, проводим еженедельные телеконференции с фармацевтическими компаниями всего мира. Они сообщают нам о проблемах, в которые мы как Еврокомиссия можем вмешаться — вот это находится в нашей компетенции.

Euronews: — Врачи и медсестры по всей Европе трудятся день и ночь, спасая жизни людей. Что для них делает Евросоюз?

Стелла Кириакидес: — Вы совершенно правы — пандемия COVID-19 стала огромной нагрузкой для европейского здравоохранения, и мы в последнее время видим множество проявлений солидарности. Еврокомиссия подготовила рекомендации для стран-членов об использовании существующих механизмов для обеспечения мобильности пациентов и мобильности ресурсов систем здравоохранения там, где это необходимо.

Как вернуться к нормальной жизни?

Euronews: — Итак, комиссар, вы поддерживаете тесный контакт со всеми специалистами и экспертами — когда же у нас будет вакцина или метод лечения COVID-19?

Стелла Кириакидес: — Как и все граждане Европы, я надеюсь, что как можно скорее. Еврокомиссия уже выделила более 140 миллионов евро на научные проекты по поиску вакцины по всей Европе и предоставила целевой кредит — более 80 миллионов евро — лаборатории CureVac, работающей над вакциной. И если я могу обратиться к гражданам Евросоюза, я бы хотела им сказать: мы понимаем, насколько тяжело кризис ударил по вашему повседневному образу жизни, вашей работе, финансам, общению, как это трудно, когда наши двери заперты, а улицы пусты. Но сейчас очень важно соблюдать научно обоснованные меры, принятые для того, чтобы прекратить распространение пандемии. Только так мы снизим нагрузку на систему здравоохранения и сможем постепенно вернуться к нормальной жизни.

Euronews: — Так когда же Европа вернется к нормальной жизни?

Стелла Кириакидес: — Это возвращение будет постепенным. Мы в Еврокомиссии работаем над возможными стратегиями выхода из кризиса, которые на основе научного подхода можно будет рекомендовать странам-членам ЕС. Председатель Урсула фон дер Ляйен собрала экспертный совет, в который вошли известные европейские вирусологи и эпидемиологи. Вместе с Европейским центром профилактики и контроля заболеваний мы определяем рекомендации для стран-членов ЕС, как им снимать ограничительные меры, исходя из конкретной ситуации на местах.

Euronews: — Кризис может отразиться на лечении других болезней, повлечь дополнительные жертвы — в чём сейчас приоритеты здравоохранения?

Стелла Кириакидес: — Сейчас приоритет, конечно, это пандемия. Но мы понимаем, и я обсуждала это с министрами здравоохранения, что есть и пациенты с другими заболеваниями. Поэтому так важно работать вместе. Мы все, все граждане, в ответе за то, чтобы замедлить распространение вируса, снять нагрузку с системы здравоохранения, чтобы все пациенты, не только с COVID-19, могли получать оптимальную помощь. Вот это должно быть нашей целью.