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Германия

Дрезден вспоминает ковровые бомбардировки 1945 года

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 Павел Барсуков
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Дрезден вспоминает ковровые бомбардировки 1945 года
Авторское право
AP - Jens Meyer
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В Дрездене вспоминают жертв ковровых бомбардировок 75-летней давности. Массированные налёты американских и британских ВВС длились с 13 по 15 февраля 1945 года. По оценкам того времени, было уничтожено до половины зданий города. Огромный ущерб был нанесён культурному наследию столицы Саксонии.

AP
Символ бомбардировки, церковь Фрауэнкирхе, в 1967 г. и сегодняAP

Точное число жертв подсчитать чрезвычайно сложно. Послевоенные историки — как западные, так и советские — сходились на 135 тысячах погибших. Немецкие исследования 2000-х годов говорят о 25 тысячах.

Нет единства мнений и о том, насколько уничтожение города было обоснованно в военном плане. На Западе подчёркивали важность Дрездена как транспортного узла, паралич которого оказал значительную помощь действиям как союзников, так и Красной армии, которая в это время вела Висло-одерскую наступательную операцию.

AP
Обгоревшие камни Старой рыночной площади — часть мемориалаAPJens Meyer

В СССР считали, что западные союзники намеренно уничтожали города и объекты на востоке Германии, который должен был стать советской зоной оккупации.

Некоторые немецкие политики используют термин "бомбовый холокост" и требуют признать массовые бомбёжки городов военным преступлением.

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