Дрезден: скорбь и достоинство

В новом современном Дворце культуры немецкого Дрездена звучит "Масонская траурная музыка" Моцарта - президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер приехал сюда почтить память жертв ковровых бомбардировок, которым город подвергся ровно 75 лет тому назад.

Мэр Дрездена Дирк Хильберт призвал дрезденцев обратить тяжёлые воспоминания в борьбу с предотвращением новых войн и разрушений:

"Мы можем с достоинством отметить этот скорбный день, если встанем рука об руку как гаранты того, что Дрезден никогда больше не будет разрушен. Разрушение начинается там, где люди враждебны друг к другу из-за разного цвета кожи, другой веры, другого пола или иного образа жизни", - сказал градоначальник.

Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о страданиях жертв и их семей, но также призвал не забывать о том, как и кем была начата война. По его словам, история британо-американских бомбардировок часто использовалась в идеологических целях.

"Тем, кто ещё и сегодня засчитывает мёртвых в Дрездене против мёртвых в Освенциме, тем, кто пытается преуменьшить немецкое зло, тем, кто сознательно извращает факты истории, мы, демократы, обязаны дать отпор", - сказал президент ФРГ, дав таким образом ответ тем немецким политикам, которые используют термин "бомбовый холокост" и требуют признать разрушение Дрездена и убийство его жителей военным преступлением.

Бомбардировка Дрездена американскими и британскими ВВС длились с 13 по 15 февраля 1945 года. Было уничтожено до половины зданий столицы Саксонии.

Данные о жертвах расходятся. Нет и единого мнения о том, было ли обосновано уничтожение города в самом конце войны. Послевоенные историки - и западные, и советские - говорили о 135 тысячах погибших. Последние немецкие исследования говорят о 25 тысячах. Нет и единого мнения о том, было ли стратегически обосновано уничтожение города в самом конце войны.