Теруэль: на пути к "зелёной" энергетике

После 40 лет верной службы эта угольная ТЭЦ, расположенная около города Теруэль в автономном сообществе Арагон, прекратит работу. В конце января правительство Испании подтвердило свою решимость отказаться от угольных электростанций к 2030 году.

"Испания намерена завершить угольную эру раньше всех в Европе, - передает с места событий наш специальный корреспондент Хайме Веласкес. - Меньше, чем за год, доля этого вида топлива в национальном производстве энергии упала с 15 % до 5 %. Но здесь, в Теруэле, работники ТЭЦ не хотят остаться без средств к существованию. Они утверждают, что нашли решение".

Планируется, что уже через два года в Испании будут функционировать только три из 15 угольных электростанций. Сегодня энергетическая компания Endesa поддерживает минимальное функционирование ТЭЦ в Теруэле. Высокая стоимость тонны выбросов CO2 на мировом рынке делает угольную энергетику нерентабельной.

"Если бы провели соответствующий опрос, все согласились бы с необходимостью закрыть угольные электростанции. Но в регионе, где уже много лет базируется ТЭЦ - главный двигатель экономики - люди скажут совсем другое: они хотят перехода на "зелёную экономику", но чтобы их не оставили за бортом", - говорит Игнасио Монтанер, генеральный директор ENDESA в регионе Арагон.

В этом месте раньше хранилось до 3 миллионов тонн угля, предназначенных в топки ТЭЦ. Сегодня электростанция сжигает остатки старых запасов, и опустевшие поля вот-вот обретут новую жизнь.

"Это свидетельствует о конце эпохи, но, к счастью, нас ждет переход к новому периоду", - говорит Игнасио Монтанер.

В рамках социального переходного плана Endesa обязалась инвестировать 1,5 миллиарда евро в строительство крупнейшей солнечной электростанции в Европе. Проект предусматривает создание 4 тысяч рабочих мест на время демонтажа ТЭЦ и установки солнечных панелей. Затем здесь будут работать 140 человек.

За четыре месяца до закрытия ТЭЦ ее сотрудники опасаются остаться без работы: "Понятно, что у солнечной электростанции больше будущего, чем у угольной. Так оно и есть... Но как насчет работы? Некоторым из моих коллег всего 35-40 лет, у них дети...Если им придется уехать, это будет несправедливо", - считает Антонио Планас, сотрудник ТЭЦ.

"Одна надежда, что с моим опытом, после многих лет на угольной электростанции, я смогу переквалифицироваться на супервайзера на солнечной ТЭЦ", - добавляет его коллега Начо Бланкес.

Чтобы стало понятно, удался ли Теруэлю переход к "зелёной энергетике", должно пройти 5 лет. По планам испанского правительства, к 2025 году в стране останется только одна действующая угольная электростанция, которая будет работать на 10% мощности.