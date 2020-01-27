Очевидец: "Ситуация будет ухудшаться"

На территории провинций Китая с населением, превышающим миллиард человек, власти ввели максимальный уровень угрозы.

Журналист Александр Копысов, житель Пекина, поделился с Евроньюс своими впечатлениями от событий, связанных с эпидемией коронавируса.

_"Паники нет, все, как обычно: старики, которые играют в традиционные китайские шахматы, те же люди, которые спешат в магазин, в маленьких двориках по-прежнему все спокойно и уютно.

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Сегодня, когда я сам выходил за покупками, я видел несколько семейных пар, которые спокойно прогуливались по улицам китайской столицы. Некоторые были с детьми Правда, на них на всех, разумеется, были надеты маски.

Но маска тут - почти постоянный аксессуар, поскольку Пекин довольно часто накрывает смог. И в такие дни мы пользуемся приложением мобильным, которое нас информирует о состоянии воздуха.

И вновь о коронавирусе. Из Пекина Publiée par Alexandr Kopysov sur Dimanche 26 janvier 2020

Зная, что с утра город накрывает смог, мы обязательно надеваем маски.

_Любой житель Пекина, который бы отсутствовал в городе какое-то время, вернувшись в эти дни, не заметил бы никакой разницы.

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_Ежедневно мы получаем полную информацию о происходящем - о том, сколько человек забелели, о том, сколько человек уже инфицировано, о количестве летальных исходов и, разумеется, о том, кто поправился.

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_Тем не менее, стоит подчеркнуть, что ситуация с количеством заболевших будет в ближайшее время только ухудшаться: в течение новогодних праздников, которые сейчас отмечаются в Китае, его жители и приглашенные совершат не менее трех миллиардов поездок, это самая большая миграция в мире.

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_Я напомню, что инкубационный период составляет от одного дня до двух недель, так что новые статистические данные в ближайшие время по количеству заболевших, несомненно, будут только расти.

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Власти - и центральные, и региональные - от общества ничего не утаивают, мы обладаем всем массивом данных, позволяющим судить о происходящем и о развитии эпидемии, не существует и того феномена, который называется "информация для внутреннего пользования". Все, что сообщается внутри страны, сообщается и за ее пределами".