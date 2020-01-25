Коронавирус: "Атмосфера мрачная"

Китайский город Ухань, предполагаемый очаг эпидемии коронавируса, остаётся в плотном кольце карантина. Въезды и выезды блокирует полиция. Движение машин запрещено и в центре города.

По словам очевидцев, приславших нам кадры городских улиц, атмосфера в 11-миллионом мегаполисе мрачная. Людей немного: кто-то ещё до введения карантина уехал к родственникам на празднование Китайского нового года, остальные опасаются выходить. Зато заметны вооружённые патрули и отряды войск химзащиты.

Городские власти начали ускоренное строительство новой инфекционной больницы на 1300 коек. Опыт у китайцев уже есть: в 2003 году на фоне вспышки "атипичной пневмонии" такую же больницу в пригороде Пекина возвели всего за 8 дней.

В аптеках — длинные очереди за масками и противовирусными препаратами.

Меры по сдерживанию эпидемии взял под личный контроль председатель КНР Си Цзиньпин. В регионах вводят собственные защитные меры. Так, в Гонконге готовятся закрыть школы.

Тем не менее, заболевшие есть уже почти по всему Китаю. По последним данным, их число может достичь 1400 человек. Самому младшему из них — 2 года. Число скончавшихся превысило 40 человек.