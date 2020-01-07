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Алхимия ароматов в Москве

Алхимия ароматов в Москве
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أسوشيتد برس
  Анна Добровская 
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Вдох. Еще один. Добро пожаловать, «Вы в эфире». В музее «Гараж» в Москве арт-эксперимент. Гостей приглашают окунуться в мистическое пространство запахов. Авторы предлагают рассмотреть их как своего рода носитель информации, хранилище образов и ощущений.

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На ближайшие десять дней «Гараж» погружается в эфир — мистическое пространство памяти и фантазий. В момент перезапуска календарного цикла составляем целительные букеты, собираем ароматы и исследуем «прустианский эффект». Билеты на #артэксперимент2020 по ссылке в профиле. _______ You’re on Air, the 10th Art Experiment, is open! Join us to create healing bouquets, olfactory compositions, and explore Proust effect until January 12. Book your tickets by the link in bio. #музейгараж #garagemca

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Арт-пространство поделено на четыре зоны, которые соответствуют четырем природным стихиям: огню, воде, воздуху и земле. В каждой посетители могут создавать свои композиции и изучать чужие. "Это просто абстрактные запахи. Как нефигуративная живопись, например, но все равно зрители находят в своей памяти какие-то отголоск", - рассказывает экскурсовод Катя Шуйкова.

Необычный опыт предлагает посетителям и арт-группа из Екатеринбурга. Здесь в процессе газоанализа можно увидеть портрет собственного запаха. "В трубках находятся датчки-газоанализаторы, которые втягивают в себя персональные ароматические данные человека, которые потом поступают в данную камеру, где находится преобразователь, который далее уже выдает портрет гостя, портрет аромата", - объясняет экскурсовод Полина Шмелева.

Погрузиться в алхимию ароматов можно до 12 января.

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