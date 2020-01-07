Алхимия ароматов в Москве

Вдох. Еще один. Добро пожаловать, «Вы в эфире». В музее «Гараж» в Москве арт-эксперимент. Гостей приглашают окунуться в мистическое пространство запахов. Авторы предлагают рассмотреть их как своего рода носитель информации, хранилище образов и ощущений.

Арт-пространство поделено на четыре зоны, которые соответствуют четырем природным стихиям: огню, воде, воздуху и земле. В каждой посетители могут создавать свои композиции и изучать чужие. "Это просто абстрактные запахи. Как нефигуративная живопись, например, но все равно зрители находят в своей памяти какие-то отголоск", - рассказывает экскурсовод Катя Шуйкова.

Необычный опыт предлагает посетителям и арт-группа из Екатеринбурга. Здесь в процессе газоанализа можно увидеть портрет собственного запаха. "В трубках находятся датчки-газоанализаторы, которые втягивают в себя персональные ароматические данные человека, которые потом поступают в данную камеру, где находится преобразователь, который далее уже выдает портрет гостя, портрет аромата", - объясняет экскурсовод Полина Шмелева.

Погрузиться в алхимию ароматов можно до 12 января.