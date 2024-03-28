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Модное искусство среди виноградников: Дэмьену Хёрсту дали карт-бланш в Шато Ла Кост

Выставка "Свет, который светит" раскинулась на 200 га гламурной провансальской винодельни.
Выставка "Свет, который светит" раскинулась на 200 га гламурной провансальской винодельни. Авторское право Euronews
By Frédéric Ponsard
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Выставка "Свет, который светит": дерзкому британцу дали на откуп 200 гектаров на гламурной провансальской винодельне. Натюрморты, скульптуры и легендарную серию инсталляций "Естественная история" с мёртвыми животными в формалине, можно увидеть до конца июня.

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Южное солнце, мистраль и ясное небо – Прованс всегда вдохновлял великих мастеров, от Сезанна и Ван Гога до Николя де Сталя, а здешний свет не сравним ни с чем. 

За последние 20 лет Шато Ла Кост, винодельческое поместье к северу от Экс-ан-Прованса, известное любителям rosé, стало ещё и модным музеем современного искусства. 

С начала марта здесь проходит гигантская выставка мэтра арт-провокаций Дэмиена Хёрста – The Light That Shines ("Свет, который светит"). 

"Впервые мы отдаём художнику все наши выставочные пространства – все пять павильонов, – говорит Мари Розе, руководитель культурных программ. – Мы также выставили его работы в садах поместья и парке: вот, прямо за моей спиной – скульптура "Монах". Дэмьен Хёрст – британская звезда мирового масштаба. У нас представлены как совершенно новые арт-серии, которые мы никогда раньше не видели, так и самые знаковые произведения, такие как "Естественная история" с животными в формалине, которые принесли ему известность в начале 90-х годов".

"Естественная история" занимает павильон, построенный по проекту итальянского постмодерниста Ренцо Пьяно.

Серию "Императрицы", в которой автор исследует бабочку как символ свободы, жизни и смерти, разместили в павильоне Ричарда Роджерса, подвешенном на высоте 18 метров над землёй, среди сосновых верхушек. 

"Архитектура – это средство выражения. Это очень важная форма искусства в Шато. Первым произведением искусства стали винные погреба, спроектированные французским архитектором Жаном Нувелем. За ним последовали Тадао Андо, Франк Гери, Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс и Оскар Нимейер. Они создали разные пространства, которые теперь принимают других художников, не затмевая их работ".

"Скромные" творения великих архитекторов вписались в провансальский пейзаж с его уникальным светом.

Натюрморты, скульптуры и инсталляции Дэмьена Хёрста можно увидеть в Шато Ла Кост до 23 июня.

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

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