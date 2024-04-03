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Balkan Trafik!: группа Kolay Sesleri поедет на фестиваль от Молдавии

Группа Kolay Sesleri
Группа Kolay Sesleri Авторское право Frédéric Ponsard, Euronews
By Euronews
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Balkan Trafik! — ежегодный фестиваль, проходящий ежегодно в Брюсселе, на котором представлена культура балканских стран. В этом году от Молдавии на него поедут группа Kolay Sesleri и уличный художник Дмитрий Потапов.

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Молдавия — бывшая советская республика, зажатая между Украиной и Румынией. Территория на краю Европы с автономными пророссийскими регионами: Приднестровьем и Гагаузией.

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, уличный художник из России Дмитрий Потапов решил перекрасить заброшенную советскую гостиницу в центре Кишинева, показав этим разделение молдавского общества.

"Эта страна очень разделена, и у нас много разных точек зрения. Кто-то проевропейский, кто-то прорумынский, кто-то выступает за суверенитет и собственную идентичность, кто-то пророссийский. Эта стена и это здание — как социальный диалог между разными группами, которые пытаются выразить себя и свои идеи", — рассказывает он.

Здесь, в Гагаузии, смешалась культура гагузов, турок, православных и русскоязычных. Группа Kolay Sesleri ("Простые звуки") — одна из самых популярных в регионе.

Фестиваль Balkan Trafik!, проходящий каждый апрель в Брюсселе, объединяет всех этих малоизвестных за пределами своих стран музыкантов.

"Balkan Trafik!" — это и всемирно признанные звезды, такие как Горан Брегович, а в этом году даже Ману Чао и другие, но это также способ пролить свет на все эти различия, на меньшинства — в данном случае мы говорим о гагаузах, которые являются меньшинством в Молдавии. И в этом также смысл фестиваля — открыть для себя регион через его культуру, его меньшинства, его разнообразие", — говорит директор фестиваля Balkan Trafik! Николя Виеерс.

Группа Kolay Sesleri выступала на конкурсе "Мисс Гагаузия". А теперь, вместе с десятками других групп и артистов, она приедет в Брюссель на фестиваль Balkan Trafik! с 25 по 27 апреля.

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