Бельгия: год без правительства

Ровно год Бельгия живет без правительства. Политический кризис начался в декабре прошлого года. Тогда после одобрения миграционного пакта в Марракеше две крупнейшие партии страны не смогли прийти к соглашению. Коалиция премьер-министра Шарль Мишеля распалась.

С тех пор правоцентристская группа без парламентского большинства решает повседневные задачи страны. Группу временно возглавляет первая женщина премьер-министр Софи Вильмес.

В управлении помогают региональные правительства Бельгии, но их власть также ограничена.

Студент из Брюсселя

"У меня сложилось впечатление, что бельгийская политика — бесполезна. Это просто фасад. Потому что, хотя у нас и нет правительства, все по-прежнему работает хорошо".

Житель Брюсселя

"Все крутится вокруг фламандцев, говорящих на нидерландском языке. Но это не имеет к проблеме никакого отношения. То, что происходит – просто политика".

Эксперты-политологи говорят, что большая часть населения страны недолюбливает политиков

Дейв Синардэ, профессор политологии

"Очевидно, что политикам не удалось сформировать правительство. Создается впечатление, что все партии прежде всего занимаются стратегической борьбой, а не думают об общих интересах"

Пока Бельгия справляется без правительства, и это происходит в стране не в первый раз, но многие избиратели считают, что необходимо долгосрочное планирование.