Кулеба: Германия будет искать Patriot для Украины

By Euronews

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после заседания совета "Украина-НАТО" сообщил, что правительство Германии намерено инициировать поиск систем ПВО Patriot, которые можно передать Киеву.

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Лидеры стран НАТО в Брюсселе отметили семидесятипятилетие со дня основания альянса. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, которая намерена вступить в НАТО, говорил об острой необходимости в западном оружии для предотвращения российских атак.

Дипломат отметил, что Украина нуждается в большем количестве ракетных систем "Пэтриот".

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:"Спасение жизней украинцев, спасение украинской экономики и спасение украинских городов зависит от наличия систем "Пэтриот" и других систем ПВО в Украине. И мы говорим о ЗРК "Пэтриот", потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты. Только в марте по Украине было выпущено 94 баллистических ракеты. Но обеспечение (нас) "Пэтриот" зависит от союзников. У них их достаточно."

Этот призыв услышали. После заседания совета "Украина-НАТО" Кулеба сообщил, что правительство Германии намерено инициировать поиск систем ПВО "Пэтриот", которые можно передать Киеву.

Также глава украинского МИД провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Помимо вопроса о ПВО стороны обсудили шаги для разблокирования дополнительной американской помощи Украине.