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Брюссельское бюро

Копенгаген хочет стать самой "зеленой" столицей

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  Gregoire Lory  Maria Sashinskaya 
Копенгаген хочет стать самой "зеленой" столицей
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Первая в мире углеродно-нейтральная столица. Копенгаген поставил перед собой амбициозную экологическую цель. Срок - 2025 год. Проект, запущенный 17 лет назад, обойдется инвесторам в более чем 26 миллиардов евро. Здесь рождаются целые эко-районы, где все здания многофункциональны, а фасады умеют регулировать температуру и собирать дождевую воду.

Ульрик Лассен, консультант по городскому планированию

"Мы находимся на крыше автостоянки. Это место используется как игровая площадка. Также на самый нижний этаж жители района приносят мусор, а еще там есть супермаркет. Это здание — пример того, как можно сочетать разный функционал в одном месте"

Центральное места копенгагенского проекта занимает производство возобновляемых источников энергии.

Грегуар Лори, Euronews

"Еще в 2000 году эта ветряная электростанция была самой большой в мире. Сегодня она обеспечивает электричеством 60 000 домохозяйств"

Муниципалитет планирует построить две дополнительные станции и увеличить производительность этой.

Моника Магнуссен, координатор проекта

"Мы готовимся к переоснащению. Станция находится близко к аэропорту, поэтому мы не можем сделать мельницы выше. Но за последние 20 лет технологии продвинулись так далеко, что мы можем заставить их производить на 30% больше энергии, чем они вырабатывают сегодня"

В Копенгагене 75% жителей и туристов передвигаются пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. В сентябре в столице открылась новая линия метро. Главная цель — убрать с дорог автомобили и сократить выбросы углекислого газа.

Хенрик Плугманн-Олсен, директор метро Копенгагена

"Если вы используете для поездки метро, то выброс СО2 будет составлять 7 г на км. Сравните это с обычным автомобилем. Там выбросы достигают 130 г на км"

За этот год в копенгагенском метро было совершено 65 миллионов поездок. Ожидается, что уже в следующем году эта цифра удвоится.

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