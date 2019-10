Песня о боли и любви

Ровно 40 лет назад этот знаменитый бас-гитарный рифф из песни Love Will Tear us Apart ("Любовь разорвёт нас на части") прозвучал впервые.

Тогда Питер Хук исполнял его в составе британской группы Joy Division, а сейчас - вместе со своей собственной кавер-группой The Light. Песню написал Иэн Кёртис, но вначале был бас-гитарный риф Хука. В эксклюзивном интервью Евроньюс он рассказывает:

- Love Will Tear us Apart начинается с риффа баса и ударных.

- Вашего рифа?

- Да, и я очень этим горжусь. Помню, как Кёртис очень любезно сказал мне: "Этот рифф просто фантастика! Я напишу к нему песню". И я подумал: "Ух, ты!"

Осенью 1979 года музыканты Joy Division представили композицию публике, но хитом она стала только через год, уже после самоубийства Иэна Кёртиса и несколько раз переиздавалась.

- Love Will Tear us Apart была написана в два приёма, за три часа. Иэн пошел домой, написал слова. Вернулся, раз - и всё было готово, - вспоминает Питер Хук. - Барабанный рифы Стива замечательные! И он потрясающе их исполнил. Когда слышишь их после каждой строчки, они пробирают до нутра.

Считается, что Иэн Кёртис написал слова песни под впечатлением от своей семейной драмы. Он тогда увлёкся поклонницей - бельгийкой Анник Оноре - но при этом не хотел бросать жену и дочь.

- Анник Оноре, подруга Иэна Кёртиса, была из Брюсселя, - рассказывает Питер Хук.- Бельгия стала первой зарубежной страной, куда мы поехали на гастроли, это Кёртис так решил. И то. что происходит сейчас в связи с "брекситом" - это настоящая ирония судьбы. Я пытался вырваться, всю свою жизнь пытался пробиться в Европу, а сейчас меня из неё насильно вывозят.

Название песни Love Will Tear us Apart начертано на могильной плите Кёртиса.

- Love Will Tear us Apart пропитана духом Яна Кёртиса, духом Питера Хука, Бернарда Самнера и Стивена Морриса, - говорит Хук. - Пропитана духом своего времени. К счастью, это дух всё ещё живёт. Потому что люди знают: любовь всегда разрывает нас на части.