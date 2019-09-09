"Бэкстоп": отменить нельзя, оставить

Тёплая встреча - но напряжённые переговоры: в ходе своего визита в Дублин британский премьер Борис Джонсон попытался убедить ирландского коллегу Лео Варадкара в жизнеспособности своего плана по решению пограничной проблемы, блокирующей соглашение с Брюсселем. Джонсон смягчил риторику и говорил не столько о своей решимости вывести страну из ЕС 31 октября, сколько о желании избежать "брексита без сделки".

"Я внимательно изучил вариант выхода из ЕС без соглашения и оценил последствия как для нашей страны - так и для вашей. И да, конечно, мы могли бы справиться, Великобритания точно справится. Но это будет провал государственного управления, за который мы все будем нести ответственность", - сказал британский премьер, пообещав, что Лондон никогда не введёт пограничных проверок на ирландской границе.

Для заключения соглашения Джонсон хотел бы сначала добиться отмены "бэкстопа", из-за которого британский парламент отказался поддержать сделку. Альтернативу этому страховочному плану он обещает выработать позднее. Но для Ирландии это неприемлемо.

"В отсутствие согласованных альтернативных договоренностей отмена "бэкстопа" для нас - это всё равно что "брексит без сделки, - сказал Варадкар. - Это означает неопределённость для бизнеса, неопределённость для людей по обе стороны границы, так что этот вариант лишён для нас привлекательности".

"Бэкстоп" - страховочный план по ирландской границе - важный пункт соглашения по по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Это режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода "брексита" и до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут решение, обеспечивающее прозрачность границы на острове. Великобритания и ЕС договорились прийти к консенсусу по этому вопросу до 1 июля 2020 года .