Палата лордов против жесткого "брексита"

Палата лордов утвердила законопроект, цель которого - не допустить "жесткого" Brexit. Отныне такой сценарий для Великобритании возможен лишь с одобрения самих законодателей. Верхняя палата британского парламента приняла документ в заключительном третьем чтении без единой поправки. Ранее в среду билль поддержали депутаты Палаты общин.

После того, как документ подпишет королева, премьер-министру Борису Джонсону останется одно из двух: либо договариваться с Брюсселем о новом соглашении об условиях выхода Королевства из Евросоюза, либо просить ЕС об очередной острочке до 31 января.

Другой его призыв - о проведении досрочных выборов до решающего саммита ЕС 18 октября - не намерены поддержать даже оппозиционные партии.

Это потрясающий парадокс. Никогда еще в истории оппозиция не упускала возможности проведения новых выборов. По-моему, оппозиция совершает ужасную политическую ошибку! Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

В то же время, опросы показывают, что в случае досрочных выборов на победу могут рассчитывать именно консерваторы, однопартийцы Джонсона.

Мы понимаем, что позиции премьер-министра чрезвычайной ослабли. Но если мы позволим ему провести досрочные выборы, он сможет их усилить, а мы откроем путь к "брекситу" без сделки. Лиз Савилл Робертс Партия Уэльса

Повторное голосование по вопросу о досрочных выборах пройдет 9 сентября. Лишившемуся большинства Джонсону нужна поддержка как минимум двух третей депутатов - не только тори, но и оппозиции.