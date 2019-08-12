Пожар под Афинами взят под контроль

В Греции удалось взять под контроль сильный пожар, возникший в нескольких километрах от столицы, Афин, в районе городка Пеания. Сорокаградусная жара и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня: он охватил в числе прочего и местную гору Имитос высотой свыше тысячи метров.

По сообщениям, возгорание началось в ночь с воскресенья на понедельник. Власти направили в зону бедствия свыше 140 пожарных, пять спецсамолетов и восемь вертолетов, была объявлена эвакуация населения.

Нынешним летом греческие спасатели работают в режиме повышенной готовности: из-за жары и ветра в стране то и дело вспыхивают лесные пожары, угрожающие населенным пунктам и туристическим комплексам. Только за последние сутки возгораний было 60. В нескольких частях материковой Греции введены пятый максимальный, уровень пожароопасности.

Неспокойно и на островах: так, на Элафонисосе были эвакуированы целые туристические лагеря из-за возгорания на местной свалке.