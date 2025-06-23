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Греческие власти снова разослали уведомления об эвакуации: сдержать пожар на Хиосе пока не удаётся

Пожар на Хиосе
Пожар на Хиосе Авторское право Pantelis Fykaris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Pantelis Fykaris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ioannis Karagiorgas & euronews
Опубликовано
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Пожарные уже второй день пытаются справиться с крупным очагом возгорания на Хиосе - острове в восточной части Эгейского моря. В понедельник с огнём боролись 190 пожарных, использовавших 35 единиц техники. На сегодня эвакуированы 16 деревень, посёлков и кварталов на окраине главного города.

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Греческие власти разослали в понедельник утром новые уведомления об эвакуации жителей двух районов недалеко от главного города острова Хиос.

Пожарные вот уже второй день пытаются справиться с крупным очагом возгорания на Хиосе - острове в восточной части Эгейского моря. Пожар начался в трёх местах. По данным службы, в понедельник с огнём боролись 190 пожарных, они использовали 35 единиц техники, пять вертолетов и два самолета для тушения огня.

Работе пожарных препятствует сильный ветер, не утихающий с воскресенья. С тех пор власти эвакуировали 16 деревень, посёлков и кварталов на окраине Хиоса; на мобильные телефоны местных жителей были отправлены Push-оповещения с призывом покинуть дома.

В ночь на понедельник наземные силы пожарной бригады Хиоса вели борьбу с пламенем, с нетерпением ожидая первых лучей солнца, чтобы приступить к использованию воздушных средств тушения.

Незадолго до 6 часов утра начался сброс воды с воздуха, через какое-то время удалось потушить небольшую часть крупного очага возгорания. Пожарные надеются, что им удастся взять под контроль и оставшийся периметр.

Пламя охватило три основных района:

  • от Карьеса до Клейду;
  • От Врондадоса и Агиос Макариоса, где было задействовано последовательно 112 сообщений;
  • От Коракари, в направлении центра города и южной части Хиоса.
Φωτιά στη Χίο
Φωτιά στη ΧίοPantelis Fykaris/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

В общей сложности 16 населенных пунктов были эвакуированы, сгорели склады, дома и скот подверглись опасности на территории от Вронтадоса до Халкиоса, сообщают хиосские СМИ.

В то же время весь район Вронтадоса продолжает оставаться без электричества уже более 18 часов, по состоянию на полдень воскресенья. Отсутствие электричества создало серьезные проблемы в повседневной жизни, а также в работе систем водоснабжения и пожарной инфраструктуры.

В то же время весь район Вронтадоса продолжает оставаться без электричества уже более 18 часов, по состоянию на полдень воскресенья. Отсутствие электричества создало серьезные проблемы в повседневной жизни, а также в работе систем водоснабжения и пожарной инфраструктуры.

Восстановление электроснабжения остается приоритетной задачей для DPA, однако пересеченная местность и продолжение пожара в соседних районах задерживают полный доступ к поврежденным районам.

Власти направили на остров специальную группу по расследованию поджогов, чтобы выяснить причины возгорания. Лесные пожары в Греции и раньше были не редкостью в период жаркого и сухого лета, но власти заявили, что изменение климата приводит к более масштабным и частым возгораниям.

В 2018 году МАСШТАБНЫЙ ПОЖАР ОХВАТИЛ ПРИМОРСКИЙ ГОРОД МАТИ, расположенный К востоку от Афин, в результате чего люди оказались запертыми в своих домах и на дорогах, пытаясь спастись бегством. Погибло более 100 человек, в том числе несколько утонули, пытаясь вплавь спастись от огня.

Дополнительные источники • https://www.politischios.gr, https://www.alithia.gr/

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