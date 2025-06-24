Хиос: греческие пожарные предпринимают титанические усилия по спасению деревень

РЕКЛАМА

Крупный пожар с множеством фронтов неконтролируемо бушует на греческом острове Хиосе в Эгейском море уже третий день. Пожарные прилагают поистине титанические усилия: 444 огнеборцам помогают коллеги из Афин, Салоников, Кавалы и Лесбоса, задействованы 21 лесная команда, 85 автомобилей и 30 пеших волонтёров, ещё несколько приехали помогать добровольно на своих автомобилях.

В общей сложности 17 единиц противопожарной авиации осуществляют десантирование (13 вертолётов и 4 самолёта).

Вторая ночная битва с пламенем была драматичной: в южной части Хиоса огонь проложил путь к морю, к счастью, миновав населённые пункты и плантации мастиковых деревьев.

В Дафнонасе, Верверато и Агиос Георгиос Сикоусисе была трудная ночь. К настоящему времени, по неофициальным оценкам, выжжено 65 000 акров (263 кв. км) земли.

Мобильный оперативный центр "ОЛИМПОС" также находится на Хиосе, а водовозы и техника греческой армии и местных властей (LGU) помогают в тушении.

В то же время, с полуночи до 7:30 утра было отправлено три сообщения по номеру 112, призывающие жителей эвакуироваться из поселков Лити (и пляжа Лити) и Весса Хиоса.

Согласно анализу AtmoHub - платформы, управляемой Национальной обсерваторией Афин - и основанному на данных со спутника Meteosat MSG, дыма от пожаров на Хиосе,** значительно загрязнил на атмосферу. Дым движется на юг, охватывая Киклады (острова Миконос, Парос, Иос, Наксос).