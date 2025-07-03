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Крит: ночная битва с пламенем и эвакуация в Иерапетре

Пожарные участвуют в тушении пожара в Иерапетре, Крит, вторник 02 июля 2025 г.
Пожарные участвуют в тушении пожара в Иерапетре, Крит, вторник 02 июля 2025 г. Авторское право ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Авторское право ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
By euronews и AP, Cretalive, ertnews
Опубликовано
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230 пожарных при поддержке 10 самолетов-амфибий боролись с огнём, охватившим лес и сельскохозяйственные угодья в районе Иерапетра на южном побережье Крита.

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Пожарные ведут неравную борьбу с пламенем в Иерапетре (остров Крит). Ночью здесь развернулось масштабное сражение на трёх фронтах, и отчаявшиеся жители называют это полной катастрофой.

По данным местных СМИ, от огня пострадали районы Ферма, Агия Фотия и Кутсунари. В частности, в районе Агия Фотия жители описывают масштабы разрушений как "библейские", поскольку огонь "поглотил всё". Вечером в среду вышеуказанные населённые пункты были эвакуированы.

Приказ об эвакуации также был отдан поселениям Ахлия и Галини.

Местные власти говорят о сгоревших домах, но пока не могут определить их количество.

Эвакуация домов и отелей продолжалась всю ночь, а люди, укрывшиеся на пляже, были эвакуированы на катерах и лодках.

Сообщается, что некоторых пришлось доставить в больницы из-за респираторных проблем.

Крытый спортзал в Иерапетре был открыт, чтобы принять сотни эвакуированных.

Порывистый ветер затрудняет работу пожарных. По сообщениям, в некоторых районах он достигал 11 баллов.

"Вечером из-за отсутствия воздушных средств мы сосредоточились на спасении того, что можно было спасти из домов. Гостиницы были эвакуированы, а их обитатели перевезены в крытый спортзал в Иерапетре. Порывы достигают 11 баллов по шкале Бофорта, и огонь разделился на три фронта", - сказал заместитель губернатора Лассити Яннис Андрулакис в четверг утром.

Пожар бушует в районе Ахлия недалеко от портового города Иерапетра на южном побережье острова Крит, Греция.
Пожар бушует в районе Ахлия недалеко от портового города Иерапетра на южном побережье острова Крит, Греция.STR/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

На северной стороне фронты неконтролируемы. Ветер достигает 9 баллов, а пожарные и спасатели говорят о беспрецедентной ситуации.

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