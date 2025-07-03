Крит: ночная битва с пламенем и эвакуация в Иерапетре

230 пожарных при поддержке 10 самолетов-амфибий боролись с огнём, охватившим лес и сельскохозяйственные угодья в районе Иерапетра на южном побережье Крита.
Пожарные ведут неравную борьбу с пламенем в Иерапетре (остров Крит). Ночью здесь развернулось масштабное сражение на трёх фронтах, и отчаявшиеся жители называют это полной катастрофой.
По данным местных СМИ, от огня пострадали районы Ферма, Агия Фотия и Кутсунари. В частности, в районе Агия Фотия жители описывают масштабы разрушений как "библейские", поскольку огонь "поглотил всё". Вечером в среду вышеуказанные населённые пункты были эвакуированы.
Приказ об эвакуации также был отдан поселениям Ахлия и Галини.
Местные власти говорят о сгоревших домах, но пока не могут определить их количество.
Эвакуация домов и отелей продолжалась всю ночь, а люди, укрывшиеся на пляже, были эвакуированы на катерах и лодках.
Сообщается, что некоторых пришлось доставить в больницы из-за респираторных проблем.
Крытый спортзал в Иерапетре был открыт, чтобы принять сотни эвакуированных.
Порывистый ветер затрудняет работу пожарных. По сообщениям, в некоторых районах он достигал 11 баллов.
"Вечером из-за отсутствия воздушных средств мы сосредоточились на спасении того, что можно было спасти из домов. Гостиницы были эвакуированы, а их обитатели перевезены в крытый спортзал в Иерапетре. Порывы достигают 11 баллов по шкале Бофорта, и огонь разделился на три фронта", - сказал заместитель губернатора Лассити Яннис Андрулакис в четверг утром.
На северной стороне фронты неконтролируемы. Ветер достигает 9 баллов, а пожарные и спасатели говорят о беспрецедентной ситуации.