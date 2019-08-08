Двое погибли во время взрыва на полигоне в Северодвинске, зафиксировано повышение радиационного фона

На военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв реактивного двигателя, два человека погибли, еще шестеро пострадали, сообщило Минобороны РФ. Пресс-служба ведомства уточнила, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Местные власти сообщают, что в Северодвинске было зафиксировано краткосрочное повышение радиационного фона. Ранее Минобороны заявляло, что после ЧП радиационный фон оставался в норме, вредных выбросов в атмосферу не было.