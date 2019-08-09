Новые взрывы под Ачинском: пострадали около 10 человек

На складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремело несколько взрывов. По поступающим данным, пострадали около 10 человек, все они оперативно были доставлены в больницу. По словам медиков, несколько пострадавших - в состоянии средней тяжести.

Местные жители активно выкладывают в соцсетях видеозаписи с места ЧП.

Первые взрывы под Ачинском на западе Красноярского края прогремели 5 августа. Тогда в экстренном порядке было эвакуировано 16 тысяч человек, проживающих в радиусе 20 км от места ЧП.

На следующий день военные рапортовали, что пожар на складе был полностью потушен. На этом фоне люди начали возвращаться в свои дома. Однако теперь эта зона вновь закрыта. Движение поездов в районе Ачинка приостановлено.