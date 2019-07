Вышел новый альбом Эда Ширана

Знаменитый британский певец Эд Ширан выпустил новый альбом – No.6 Collaborations Project. 15 композиций записаны с 22 известными исполнителями. Авторами песни Blow, клип на которую вышел несколько дней назад, стали вместе с Шираном американские певцы Крис Стэплтон и Бруно Марс.

– Я работал над этим не ради соавторства, а потому что это было очень здорово, – рассказывает Ширан. – Мне хотелось работать со всеми этими певцами, я написал эти песни, и горжусь, что мы исполнили их вместе. У меня не было каких-то мыслей, что потом мне это как-то в чём-то поможет. Потому что я уже достиг намного большего, чем предполагал. И теперь я просто получаю удовольствие от того, чем занимаюсь.

Романтическая баллада Best Part Of Me исполнена в дуэте с американской певицей Эббой, лауреатом премии «Грэмми». В прошлом году Эд Ширан женился на подруге детства и бывшей однокласснице Черри Сиборн, которой посвящена эта песня.

– Каждое утро, просыпаясь рядом с Черри, я думаю – почему ты выбрала именно меня? Ведь ты могла выбрать кого угодно, а выбрала меня. При этом, со мной, как мне кажется, всё не так, всё неправильно, но ты всё равно хочешь остаться со мной, и я нахожу это просто удивительным.

В новый альбом вошла также композиция, записанная ранее вместе с канадским певцом Джастином Бибером