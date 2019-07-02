Кто не боится "брексита"?

В то время как многие компании одна за другой покидают Великобританию, чтобы избежать связанной с "брекситом" неопределённости, японский телекоммуникационный гигант NTT пускает здесь корни. Не успела высохнуть краска в новом инновационном центре в Лондоне, на строительство которого ушло 39 миллионов евро, как NTT основал в британской столице и компанию, предоставляющую услуги по техобслуживанию.

На вопрос, не вызывает ли у него опасений надвигающийся "брексит", гендиректор новой компании NTT Ltd. Джейсон Гудалл отвечает:

"Мы работаем не в такой регулируемой сфере, как фармацевтические компании или банки. Наша область - цифровые технологии, а не производство материальных благ. Так что с точки зрения операционной модели "брексит", как бы он ни протекал, не сможет оказать на нас существенного влияния".

Но от "брексита" могут пострадать компании, в настоящее время получающие прибыль от нового пакта о свободной торговле между Японией и Евросоюзом, из которого Великобритания пока ещё не вышла. А когда выйдет, то двум странам придётся заключать новый договор. Каким он будет?

Джун Савада, глава NTT Corporation, полон оптимизма:

"Я верю, что правительства Великобритании и Японии заключат соглашение о свободной торговле. Мы хотим, чтобы между двумя странами было более тесное партнерство, особенно для инновационных отраслей".

Дэймон Эмблинг , Euronew:

"Но не все японские компании, обосновавшиеся в Великбритании, видят своё будущее после "брексита" столь радужным. Немало корпораций - а среди них, к примеру, и Sony, и Panasonic - переместили свои европейские штаб-квартиры в другие страны ЕС. Автопроизводитель Honda говорит, что в 2021 году закроет свой британский завод. А Nissan отказался от планов по выпуску в Великобритании одной из своих новых моделей".

Борис Джонсон, который с большой степенью вероятности станет следующим британским премьером, обещает вывести Великобританию из Евросоюза к концу октября в любом случае, даже если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

"Брексит" должен состояться", - эти слова звучат лейтмотивом во всех его выступлениях.

Но Сурен Тиру, возглавляющий отдел экономики в Британской торговой палате, предостерегает:

"Мы не хотим, чтобы и в будущем наблюдался возврат к тому политическому бездействию, которое мы уже видели в прошлом. Нам нужен четкий путь вперед, к "брекситу", нужно, чтобы сама возможность "брексита" без сделки не обсуждалась. Все наши исследования свидетельствуют о том, что беспорядочный выход из ЕС самым серьёзным образом скажется как на рабочих местах, так и на инвестициях".

Через три года после референдума по "брекситу" перспективы для бизнеса в Великобритании яснее не стали.