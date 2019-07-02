Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Бизнес

Кто не боится "брексита"?

 Комментарии
 Damon Embling 
Кто не боится "брексита"?
Размер текста Aa Aa

В то время как многие компании одна за другой покидают Великобританию, чтобы избежать связанной с "брекситом" неопределённости, японский телекоммуникационный гигант NTT пускает здесь корни. Не успела высохнуть краска в новом инновационном центре в Лондоне, на строительство которого ушло 39 миллионов евро, как NTT основал в британской столице и компанию, предоставляющую услуги по техобслуживанию.

На вопрос, не вызывает ли у него опасений надвигающийся "брексит", гендиректор новой компании NTT Ltd. Джейсон Гудалл отвечает:

"Мы работаем не в такой регулируемой сфере, как фармацевтические компании или банки. Наша область - цифровые технологии, а не производство материальных благ. Так что с точки зрения операционной модели "брексит", как бы он ни протекал, не сможет оказать на нас существенного влияния".

Но от "брексита" могут пострадать компании, в настоящее время получающие прибыль от нового пакта о свободной торговле между Японией и Евросоюзом, из которого Великобритания пока ещё не вышла. А когда выйдет, то двум странам придётся заключать новый договор. Каким он будет?

Джун Савада, глава NTT Corporation, полон оптимизма:

"Я верю, что правительства Великобритании и Японии заключат соглашение о свободной торговле. Мы хотим, чтобы между двумя странами было более тесное партнерство, особенно для инновационных отраслей".

Дэймон Эмблинг , Euronew:

"Но не все японские компании, обосновавшиеся в Великбритании, видят своё будущее после "брексита" столь радужным. Немало корпораций - а среди них, к примеру, и Sony, и Panasonic - переместили свои европейские штаб-квартиры в другие страны ЕС. Автопроизводитель Honda говорит, что в 2021 году закроет свой британский завод. А Nissan отказался от планов по выпуску в Великобритании одной из своих новых моделей".

Борис Джонсон, который с большой степенью вероятности станет следующим британским премьером, обещает вывести Великобританию из Евросоюза к концу октября в любом случае, даже если не удастся заключить соглашение с Брюсселем.

"Брексит" должен состояться", - эти слова звучат лейтмотивом во всех его выступлениях.

Но Сурен Тиру, возглавляющий отдел экономики в Британской торговой палате, предостерегает:

"Мы не хотим, чтобы и в будущем наблюдался возврат к тому политическому бездействию, которое мы уже видели в прошлом. Нам нужен четкий путь вперед, к "брекситу", нужно, чтобы сама возможность "брексита" без сделки не обсуждалась. Все наши исследования свидетельствуют о том, что беспорядочный выход из ЕС самым серьёзным образом скажется как на рабочих местах, так и на инвестициях".

Через три года после референдума по "брекситу" перспективы для бизнеса в Великобритании яснее не стали.

Журналист • Кнарик Хачатрян