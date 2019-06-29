ЕС и МЕРКОСУР договорились

После 20 лет переговоров Евросоюз заключил крупнейшее торговое соглашение в своей истории. ЕС и страны Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) договорились о зоне свободной торговли.

Благодаря соглашению, которое, в частности, отменит большинство действующих тарифов на экспорт из ЕС в страны торгово-экономического союза МЕРКОСУР, европейские компании смогут сэкономить 4 миллиарда евро в год.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальстрём заявила: "Достигнутое соглашение создает зону свободной торговли, которая охватывает 760 миллионов человек, сближает два континента в духе открытости и сотрудничества. Мы договорились с нашими друзьями и союзниками, с которыми нас соединяют давние исторические связи и с которыми мы ведем успешное сотрудничество и в других областях".

В союз МЕРКОСУР входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Они должны будут отменить пошлины в течение 10-15 лет, в то время как Евросоюз освободит от сборов экспорт из стран блока МЕРКОУСУР сразу после вступления соглашения в силу.

Несмотря на обещания о справедливом партнёрстве, европейские фермеры опасаются проиграть в конкурентной борьбе и в течение последних месяцев проводили акции протеста. Ранее Франция и Польша призвали Еврокомиссию защитить местное сельское хозяйство.