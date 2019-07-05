Президент Бразилии Жаир Болсонару: Европа нам не указ

Президент Бразилии Жаир Болсонару ответил на критику со стороны европейских лидеров в отношении вырубки лесов и экологической политики южноамериканской страны. Во время встречи с членами своего кабинета, он заявил, что у Европы нет полномочий обсуждать эти вопросы с правительством Бразилии.

Жаир Болсонару, президент Бразилии

"Я пригласил Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель пролететь над Амазонкой и, если они увидят между городами Боа-Виста и Манаусом хотя бы 1 кв. км вырубленного леса, я с ними соглашусь. Я дважды пролетал над Европой, и не увидел даже 1 кв. км площади леса в этом регионе, поэтому у них нет полномочий обсуждать вырубку лесов в нашей стране"

Ранее Ангела Меркель выразила свою обеспокоенность экологической политикой Бразилии, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не станет подписывать соглашение о свободной торговле с организацией МЕРКОСУР, если Бразилия отказывается выполнять Парижское соглашение по защите окружающей среды.