Иран — США: словесная война продолжается

Ответить мощным вплоть до уничтожения ударом пообещал Дональд Трамп за любую атаку Ирана против США.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал президент США в "твитерре", добавив, что нет больше "никакого Джона Керри и Обамы", имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря США, заключивших с Ираном ядерную сделку в 2015, из которой в мае прошлого года Вашингтон по решению Трампа вышел.

Грозная реакция главы Белого дома последовала за высказыванием президента Ирана Хасана Роухани после введения санкций против руководства страны и военачальников. В частности иранский лидер заявил, что американская администрация поражена психическим расстройством.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил приверженность плану президента Трампа.

Высказывания Ирана - это немного незрело и по-детски, но знайте, что Соединенные Штаты будут непоколебимо осуществлять заложенные в стратегии президента шаги Майк Помпео госсекретарь США

В свою очередь министр иностранных дел Франции предостерег Иран от резких шагов в ответ на давление США:

Нарушение Ираном ядерной сделки 2015 года было бы серьезной ошибкой и неправильным ответом на давление Соединенных Штатов Жан-Ив Ле Дриан министр иностранных дел Франции

Итак натянутые отношения между Ираном и США ухудшились после инцидента с американским беспилотником, сбитым Ираном, как тот заверяет, на своей территории. После которого, по словам Трампа, он одобрил удар по Ирану, но в последний момент передумал.

Ранее Вашингтон, при поддержке Лондона и Эр-Рияда обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, Тегеран свою причастность к ней отрицает.