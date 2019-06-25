Иран — США: словесная война продолжается

Ответить мощным вплоть до уничтожения ударом пообещал Дональд Трамп за любую атаку Ирана против США.
"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал президент США в "твитерре", добавив, что нет больше "никакого Джона Керри и Обамы", имея в виду своего предшественника и бывшего госсекретаря США, заключивших с Ираном ядерную сделку в 2015, из которой в мае прошлого года Вашингтон по решению Трампа вышел.
Грозная реакция главы Белого дома последовала за высказыванием президента Ирана Хасана Роухани после введения санкций против руководства страны и военачальников. В частности иранский лидер заявил, что американская администрация поражена психическим расстройством.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил приверженность плану президента Трампа.
В свою очередь министр иностранных дел Франции предостерег Иран от резких шагов в ответ на давление США:
Итак натянутые отношения между Ираном и США ухудшились после инцидента с американским беспилотником, сбитым Ираном, как тот заверяет, на своей территории. После которого, по словам Трампа, он одобрил удар по Ирану, но в последний момент передумал.
Ранее Вашингтон, при поддержке Лондона и Эр-Рияда обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе, Тегеран свою причастность к ней отрицает.