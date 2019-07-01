Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Срочная новость

Срочная новость

Иран

Иран превысил лимит

 Комментарии
 Павел Барсуков 
Иран превысил лимит
Размер текста Aa Aa

Иран превысил запасы обогащённого урана сверх ограничений, наложенных «ядерной сделкой». Представители МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран увеличил запасы свыше разрешённых 300 кг. Точные цифры в агентстве назвать затруднились.

Спустя год после, того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения, в Тегеране заявили, что считают себя в праве приостановить выполнение некоторых обязательств.

Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана:

«Европейцы сделали недостаточно, поэтому Исламская республика приступила к реализации обозначенных ранее планов. Первая фаза — увеличение запасов обогащенного урана и тяжёлой воды. Также ранее мы уже говорили о превышении лимита на обогащение урана в 3,67%. Это будет вторая фаза, наш следующий шаг».

В мае прошлого года США вышли из договора об Иранской ядерной программе, обвинив Исламскую республику в невыполнении обязательств. Вашингтон также ввёл новые санкции. В Евросоюзе решительно осудили такой шаг, заявив, что всеми силами стремятся сохранить сделку.