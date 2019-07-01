Иран превысил лимит

Иран превысил запасы обогащённого урана сверх ограничений, наложенных «ядерной сделкой». Представители МАГАТЭ подтвердили, что Тегеран увеличил запасы свыше разрешённых 300 кг. Точные цифры в агентстве назвать затруднились.

Спустя год после, того, как США в одностороннем порядке вышли из соглашения, в Тегеране заявили, что считают себя в праве приостановить выполнение некоторых обязательств.

Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана:

«Европейцы сделали недостаточно, поэтому Исламская республика приступила к реализации обозначенных ранее планов. Первая фаза — увеличение запасов обогащенного урана и тяжёлой воды. Также ранее мы уже говорили о превышении лимита на обогащение урана в 3,67%. Это будет вторая фаза, наш следующий шаг».

В мае прошлого года США вышли из договора об Иранской ядерной программе, обвинив Исламскую республику в невыполнении обязательств. Вашингтон также ввёл новые санкции. В Евросоюзе решительно осудили такой шаг, заявив, что всеми силами стремятся сохранить сделку.