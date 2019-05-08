Футбольные клубы против закрытости чемпионата УЕФА

Во вторник (7 мая) в Мадриде представители Лиги европейских чемпионов и многие клубы призвали провести консультации и переговоры с УЕФА по спорному проекту реформы Лиги чемпионов, который на практике может превратиться в закрытую лигу начиная с 2024 года.

"Мы должны быть вовлечены в процесс принятия решений о будущем европейских соревнований", - заявил Ларс-Кристер Олссон, председатель Ассоциации европейских клубов на пресс-конференции по итогам встречи 244 клубов в Мадриде.

"Мы должны изменить процесс и перейти от обсуждения к реальным переговорам. Домашние соревнования должны быть основой для международных соревнований. Необходимо проходить квалификацию через национальные лиги для участия в соревнованиях УЕФА. Без этого невозможно сохранить интерес болельщиков", - высказал Олссон позицию (по его словам) "подавляющего большинства присутствующих клубов". Председатель европейской клубной ассоциации заявил также, что не в интересах клубов "повышение или понижение рейтинга. Клубам не нужна пирамидальная система и закрытая лига в Европе и уж точно - не закрытая лига под эгидой УЕФА".

Ларс-Кристер Олссон, бывший глава УЕФА (до 2007 г), говорит от имени клубов Reuters

В пресс-релизе, опубликованном после встречи клубов Европейской лиги, отмечается, что "европейские футбольные союзы и подавляющее большинство европейских клубов - за исключением нескольких богатых и влиятельных клубов - убеждены, что спортивные заслуги в национальных лигах и кубках должны оставаться способом получения допуска к соревнованиям УЕФА".

Встреча в Мадриде была похожа на "ревизию боеприпасов" накануне футбольного саммита в швейцарском Ньоне, в котором примут участие Исполнительный комитет УЕФА в лице, в частности, его председателя Александера Чеферина, и руководители европейских лиг. Цель этой встречи - "диалог о будущем профессионального футбола в Европе".

"Ничто не может быть изменено в [европейском] чемпионате без согласия национальных лиг", - заявил на встрече в Мадриде глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас.

"Если информация, которой мы сегодня располагаем, верна, УЕФА должна пересмотреть документ в поисках консенсуса, - высказал озабоченность в конце дискуссии гендиректор французской Профессиональной футбольной лиги (LFP) Дидье Квилло. - Мы прекрасно знаем, что есть некоторые моменты, тяжелые для обсуждения, такие как количество матчей, матчи на выходных, чего мы абсолютно не хотим, (...) или создание де-факто закрытой лиги, этого мы не хотим", - отметил французский функционер, выступая перед журналистами.

"Мы не хотим ставить под вопрос наши доходы, права на ТВ-трансляцию матчей. Ведь если мы пойдём на уступки, мы считаем, что существует риск системного дисбаланса. Телевизионные права не могут расти до небес, рынок не может бесконечно пухнуть как на дрожжах", - заявил Дидье Квилло, который год назад договорился о рекордной компенсации за ТВ-трансляцию игр чемпионата Франции на сумму свыше 1,1 миллиарда евро за сезон 2020-2024 гг.

По сообщениям ряда СМИ, Ассоциация европейских клубов (ECA) и ее председатель Андреа Аньелли (президент туринского "Ювентуса") в последние недели сделали несколько кадровых перестановок в рамках проекта, который позволит снизить риски в пользу европейских гигантов.

Утечки в СМИ указывают на то, что структура Лиги чемпионов может быть изменена: сегодня это восемь пулов по четыре команды. Проект предполагает организацию в четыре пула по восемь команд, что позволит первым пяти командам каждого пула напрямую попасть непосредственно в следующий тур. Клубы, занявшие 6-е и 7-е окажутся в изолированном положении. На деле, 24 лучшие команды автоматически попадут в следующий тур Лиги УЕФА, вне зависимости от их положения в национальном чемпионате.

Авторы этого проекта делают ставку на существенный рост стоимости телевизионных прав, утверждая, что за сезон будет организовано 224 матча, а не 96, как это происходит сегодня. Двум финалистам придётся сыграть 21 матч на пути к вершине, а не 13 матчей, которые отделяют их от финала в настоящее время.

Эта информация вызвала взрыв возмущения со стороны менее богатых клубов, а также среди организующих чемпионаты национальных лиг. Последние опасаются, что соревнования их уровня потеряют всякую ценность, особенно если реформа затронет национальные игры, включая матчи европейских команд, которые будут проводиться в выходные дни.

Противники проекта Андреа Аньелли считают, что такая реформа УЕФА он может привести к "пресыщенности" зрителей, поскольку в последние годы уже наблюдалось определенное снижение интереса аудитории к матчам групповых этапов Лиги чемпионов.

Отреагировав на негативные реакции со стороны многих клубов, ECA уже решила созвать внеочередное заседание представителей клубов на Мальте 6-7 июня.