ЧМ по футболу среди женщин: девочки в Лионе мечтают о карьере футболистки

Пока сильнейшие футболистки мира соревнуются во Франции за звание лучшей команды, девочка из Лиона, где пройдут полуфинал и финал Чемпионата мира по футболу среди женщин, мечтает оказаться на их месте.

Саломэ Мюнния-Винсент 10 лет, она заканчивает начальную школу и тренируется в любительском футбольном клубе «Жерлан». Клуб базируется на территории бывшего домашнего стадиона одной из самых успешных французских команд «Олимпик Лион». Среди его выпускниц - восемнадцатилетняя защитница женского «Лиона» Сельма Баша.

Саломэ, чья спальня увешена постерами женской сборной Франции, считает Башу своим кумиром. «Иногда она приходит в наш клуб, - говорит девочка. - Она очень классная, потому что находит время нас повидать, несмотря на то, что она профессионал и много тренируется».

«Мы выигрываем у мальчиков, благодаря командному духу»

Первые шесть лет своей жизни Саломэ провела в США, в Бостоне, где европейский футбол, благодаря большей популярности американского, считается женской игрой. «Я начала смотреть матчи, когда вернулась во Францию. А потом побывала на дне рождения друга, и мы так весело провели время, играя в футбол, что я сразу начала искать клуб и нашла "Жерлан"», - говорит она.

Саломэ в своей комнате Euronews/Наира Давлашян

Футбол девочка любит за то, что «в него играют на улице и можно бегать», и говорит, что хочет стать профессиональной футболисткой.

Во Франции этот вид спорта гораздо популярнее среди мальчиков, поэтому ее команде, которая состоит исключительно из девочек, часто приходится играть против противоположного пола. По ее словам, наибольшее удовольствие от игры она получает тогда, когда удается играть против других девочек.

«Мальчики быстро заводятся, когда им что-то говорят, а девочек сложнее вывести из равновесия, - говорит Саломэ. - Мы иногда выигрываем у мальчиков, но редко, потому что они немного сильнее. Но если уж мы выигрываем, то это благодаря тому, что мы слаженно играем в команде. Мальчики больше индивидуалисты. Они хорошо играют, но у нас больше командного духа».

Саломэ считает, что в футбол может играть каждый, независимо от пола. Сперва одноклассники не понимали ее увлечение, но со временем привыкли. «Иногда я слышу, как мальчики говорят: "Она играет в футбол, это так странно". Я считаю, что это совсем не странно, любой человек может играть в футбол», - говорит она.

Лион - город женского футбола

Саломэ планирует смотреть все матчи ЧМ со своим отцом Сержем. Они также планируют попасть на полуфинал.

Серж считает, что несмотря на то, что в СМИ интерес к Чемпионату мира среди женщин заметно вырос, женский футбол все еще не популярен. «Лион – это особенное место, потому что тут находится лучшая женская команда, - говорит он. - Но мы жили на юге Франции и люди были очень удивлены, что Саломэ играет в футбол».

Женский «Лион» - одна из самых титулованных команд Франции любого пола. Они шесть раз побеждали в Лиге чемпионов УЕФА, в последний раз обыграв «Барселону». В их коллекции девять кубков Франции и 15 побед в Первом женском дивизионе страны.

Лион празднует победу в Лиге чемпионов в прошлом месяце. Reuters

Директор женской программы ФК «Жерлан» Тоан Нгуен не сомневается в том, что успех «Лиона» подстегивает девочек мечтать о профессиональной карьере футболистки. «Женская команда "Лион Олимпик" - огромная движущая сила для этих девушек. Они знают всех игроков наизусть», - говорит он.

Женщины все еще сталкиваются с дискриминацией в футболе

В новом сезоне Нгуен примет в клуб 20 новых воспитанниц. По его словам, девушки чувствуют себя гораздо увереннее в составе женских, а не смешанных команд. «Когда девочка играет в команде с мальчиками, они ей не доверяют и не передают ей мяч. И, естественно, она тоже теряет уверенность в себе, - считает он. – Когда девочки играют вместе, они вместе растут и вместе совершенствуются».

По словам тренера клуба Мари Н’диайе, разница в способностях может быть связана с возрастом, в котором девушки начинают играть в футбол. «Большинство девочек начинает позже. Некоторые наши воспитанницы пришли в клуб только в 14 или 15 лет, - говорит она. – но они быстро учатся».

Сама Н’диайе начала играть в футбол во дворе с мальчишками в возрасте пяти лет. Но в клуб она попала только после 18, поскольку в ее семье футбол считался «не женским делом». После совершеннолетия она решила: «Я уже взрослая. Раз я хочу играть в футбол, то буду».

Тренер замечает, что в последнее время девочки все чаще играют в футбол, но дискриминация в профессиональном спорте остается большой проблемой. «Наши воспитанницы не подвергаются дискриминации: у них те же поля, те же тренеры, та же структура, что и у мальчиков. Даже лучше, наверное. Но на высшем уровне все по-другому. И вознаграждения у мужчин и женщин разные», - говорит она.

«Лион Олимпик» считается одним из самых равноправных клубов мира. Его президент Жан-Мишель Ола не раз говорил: «ОЛ» - это мужской и женский клуб, а не мужской клуб с женской командой. Но несмотря на то, что футболистки «Лиона» тренируются на тех же полях, что и их коллеги мужчины, их обследуют те же врачи и они путешествуют теми же чартерными самолетами, зарплата у них в разы меньше.

Н’диайе надеется, что скоро ситуация изменится к лучшему, особенно с появлением кумиров-женщин. По ее словам, многие из ее воспитанниц уже мечтают стать новыми Адами Хегерберг, а не Роналду.