Китай готовится к жёсткой борьбе

Рост экономики Китая в прошлом году оказался самым низким почти за три десятка лет, и на этот год запланирован ещё меньший показатель: 6-6,5%. Об этом заявлено на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей. На фоне падения инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США китайское руководство готовится к непростому году.

Ли Кэцян, премьер Госсовета КНР:

«Всеобъемлющий анализ ситуации внутри Китая и за его пределами показывает, что в этом году путь нашего развития будет серьёзно осложнён новыми препятствиями, рисками и вызовами, как прогнозируемыми, так и внезапными. Их число и масштабы растут. Мы должны быть полностью подготовлены к жёсткой борьбе».

Для стимулирования экономики Пекин снижает налоги и сборы для целого ряда отраслей. Один из важнейших вопросов, который обсудят народные представители — пакет новых законов и норм для привлечения зарубежных инвесторов.

При этом правительство увеличивает расходы на социальную сферу, а рост затрат на оборону составит 7,5%.

Так что Пекин увеличивает и целевой показатель бюджетного дефицита.

Алисия Гарсия-Эрреро, экономист:

«Китай готов идти всё дальше в вопросах долгов и кредитования, он готов пойти на любые меры для сохранения роста, и для мира это может оказаться проблемой. Не в этом году, но позже это точно проявится — когда Китай окажется простимулирован гораздо больше, чем это было бы необходимо для сохранения роста».

Один из важнейших вопросов — сохранение стабильного уровня безработицы, то есть недопущение её роста. В минувшем году уровень занятости оказался даже выше, чем было запланировано, но грядущие проблемы делают этот показатель чрезвычайно значительным для руководства страны.

Стив Цанг, политолог:

«В первую очередь озабоченность партии вызывает возможная социальная нестабильность. Так что запланировать массовую безработицу партия в своей программе попросту не может. Прямо сейчас речь о массовой безработице не идёт, но давление на потребителя уже ощущается».

Замедление роста ВВП наблюдается в Китае уже несколько лет подряд. В 2010 году этот показатель превышал 10%, но с тех пор неуклонно снижался. При этом западные эксперты считают официальные оценки китайского правительства ещё и оптимистично завышенными.