Скончался бывший соратник Си Цзиньпина и экс-глава правительства КНР Ли Кэцян

By Euronews

Ли Кэцян возглавлял Госсовет КНР с 2013 по 2023 годы. Но в октябре 2022 года Си Цзиньпин расширил свои полномочия, забрав их часть у премьера. Тогда же, на ХХ съезде Компартии КНР Ли Кэцян и вовсе не был переизбран в состав ЦК. В марте 2023 года он ушел с поста

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В Китае в возрасте 68 лет скончался бывший глава правительства Ли Кэцян. По данным государственных СМИ, он умер от сердечного приступа на отдыхе в Шанхае.

Ли Кэцян возглавлял Госсовет КНР в течение десяти лет, с 2013 по 2023 годы, формально был "№2" в государственной иерархии и регулярно входил в списки самых влиятельных политиков мира. Однако в октябре 2022 года лидер партии Си Цзиньпин присвоил себе часть полномочий премьера, а на ХХ съезде Компартии КНР Ли Кэцян и вовсе не вошел в состав ЦК. В итоге в марте 2023 года Кэцян передал свой пост Ли Цяню, более близкому соратнику Си.

По мнению западных экспертов, Ли Кэцян помог сохранить китайскую экономику на фоне нарастающей рецессии, но его либеральные взгляды вызвали определенное противостояние между ним и Си и в конечном итоге привели к его отставке.