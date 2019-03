Солист The Prodigy Кит Флинт найден мёртым

View this post on Instagram

В Великобритании на 50-м году жизни умер вокалист The Prodigy Кит Флинт. По сообщениям СМИ его наши мертвым 4 марта в собственном доме в городе Данмоу графства Эссекс. В официальном Instagram группы (@theprodigyofficial) сообщается, что музыкант покончил с собой. #TheProdigy #Euronews #Euronews_Russian #Великобритания #КитФлинт #Флинт #RIP