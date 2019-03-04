Солист The Prodigy Кит Флинт найден мёртым

Кит Флинт был найден мёртвым утром, в понедельник 4 марта, в своём доме в графстве Эссекс. Сообщение о смерти подтвердила местная полиция, сообщив также, что на теле не обнаружено следов насильственной смерти.

В инстаграмме группы The Prodigy, в составе которой Флинт стал иконой сцены электро, появилось сообщение о том, что солист группы покончил с собой.

Культовая фигура электронной музыки 1990-х годов, Кит Флинт собирался отправиться в очередной тур с группой в мае этого года. Последний альбом группы, No Tourists, увидел свет в ноябре 2018 года.

Самыми известными композициями группы стали Firestarter и Breathe. Группа стала одним из пионеров жанра Big Beat британского электронного рока. Альбомы группы шесть раз достигали первой строчки в хит-парадах на родине и один раз в США.