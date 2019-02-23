Ряд министров призвали Мэй перенести дату "брексита"

До "брексита" остается около месяца, а сделки с Брюсселем британским властям достигнуть по-прежнему не удалось.

На этом фоне сразу несколько министров призвали Терезу Мэй отложить дату "брексита", если она не сможет в срок завершить переговоры.

В январе попытка Мэй протолкнуть свой проект соглашения по "брекситу" через британский парламент потерпела неудачу. Мэй пришлось вернуться в Брюссель и вновь сесть за стол переговоров. Однако неудача постигла ее и там: Еврокомиссия отказалась идти на уступки - дискуссии фактически зашли в тупик.

В пятницу газета "Сан" опубликовала совместное заявление министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка, министра труда и по делам пенсий Эмбер Радд и министра юстиции Дэвида Гока.

"Многие из наших коллег по Консервативной партии признают, что парламент остановит катастрофичный сценарий с отсутствием сделки по Brexit 29 марта, - говорится в обращении трех министров. - Мы хотим реализовать сделку, чтобы Великобритания могла покинуть ЕС. Однако время истекает. Все это может задержать Brexit".

По словам министра финансов Филипа Хаммонда, новое голосование в британском парламенте по соглашению об условиях "брексита" может быть проведено уже на следующей неделе - в случае успеха на переговорах с Брюсселем. Однако у независимых наблюдателей надежда на это не слишком велика.

Напомним, что ранее споры о "брексите" уже привели к целой череде громких отставок в правительстве Великобритании.