В лагере Заатари сирийским детям возвращают детство

Наш корреспондент Анелиз Боржес побывала в лагере Заатари на севере Иордании и познакомилась с некоторыми из его обитателей.

Первый герой репортажа интервью пока не дает. Он только что появится на свет, пополнив более чем 10-тысячную армию рожденных в Заатари сирийских детей.

Младенца назвали Фарах, "радость" в переводе с арабского. Радость на полях конфликта, в котором погибли 400 тысяч человек и миллионы стали беженцами.

Самое большое количество перемещенных лиц на Ближнем Востоке сконцентрировано именно в лагере Заатари. Полмиллиона сирийцев прошли через его палатки за годы войны на их родине. Многие тысячи осели здесь; более половины тех, кто сегодня считает Заатари домом - дети.

Среди них Айсар Васим Риаби. Он не может помнить Сирию, шесть лет ребенок живет на этой стороне границы. Вместе с братом -близнецом, Амиром он согласился рассказать нам о здешней жизни.

Айсар, житель лагеря Заатари: "Я просыпаюсь утром, завтракаю, иду на игровую площадку и возвращаюсь домой. Отдыхаю немного, потом снова выхожу и играю в футбол. А потом я беру брата, мы играем вместе.... Мне нравится футбол. Я играю все свободно время".

Айсар, Амир и их друзья в Заатари с трудом отвечают на вопросы, связанные с будущим, даже ближайшим. Неслучайно. Сирийские дети сегодня либо растут в условиях конфликта на родине, либо вывезены из страны и стали беженцами. Специалисты отмечают: состояние длительного стресса, постравматические переживания могут сказаться на их развитии; под ударом - целое поколение.

Международные организации бьют тревогу ... и ищут решения. В лагере Заатари активисты ЮНИСЕФ развивают партнерские программы с неправительственными организациями и сирийскими волонтерами; одна из задача - создание "безопасных зон", где дети могут чувствовать себя детьми.

Волонтеры уделяют особое внимание внеклассным мероприятиям - рисованию, играм, спорту , чтобы помочь маленьким беженцам переключиться со взрослых проблем, улучшить им настроение.

Хуссейн Аль-Кассем, волонтер ЮНИСЕФ: "Такой подход позволит им повысить стрессоустойчивость, что в свою очередь помогает лучше себя чувствовать, легче адаптироваться к меняющимся условиям. Да, порой им будет непросто, но, уверен, что их жизненный опыт, то, что они наблюдают вокруг, сделает их более снисходительными и терпеливыми".

Специалисты напоминают: более половины беженцев в мире - дети. Иными словами, 13 миллионов несовершеннолетних на нашей планете являются перемещенными лицами, часто они лишены самых основных прав

Когда им дадут право голоса? И какие истории они расскажут миру, когда орудия, наконец, смолкнут?