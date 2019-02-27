Москва и Дамаск призвали США вывести из Сирии военные формирования и освободить незаконно удерживаемых жителей лагеря "Эр-Рукбан".

Россия и Сирия в совместном заявлении межведомственных координационных штабов указали, что боевики во главе с группировкой "Магавир Эс-Саура", поддерживаемой США, насильственно удерживают беженцев, требуя значительные суммы денег, чтобы покинуть лагерь. "Призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны", - говорится в заявлении.

Лагерь беженцев "Эр-Рукбан"находится в подконтрольной США зоне Эт-Танф. По данным ООН там сейчас находятся примерно 50 тысяч беженцев. В российско-сирийском документе отмечается, что "командование группировкой США в зоне Эт-Танф препятствует выходу, более того вводит в заблуждение беженцев о невозможности покинуть лагерь, распространяет слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории их ждут разруха, насильственный призыв в армию и аресты".

Документ указывает на тяжёлую гуманитарную ситуацию в лагере: женщины, дети, инвалиды не имеют никакой поддержки. Продолжает оставаться высоким уровень насилия, в том числе и сексуального". Отмечается, что среди обитателей лагеря распространены такие заболевания, как педикулез, чесотка, туберкулёз, и люди продолжают гибнуть из-за переохлаждений, антисанитарии, отсутствия элементарной медицинской помощи, продуктов питания и топлива.

19 февраля были открыты два гуманитарных коридора для выхода сирийских граждан из лагеря "Эр-Рукбан". В результате усилий российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей начали круглосуточную работу пункты пропуска "Джлеб" и "Эль-Гураб" на границе 55-километровой зоны безопасности, окружающей американскую военную базу в Эт-Танфе. Эта инициатива поддерживается ООН и странами, граничащими с Сирией, в первую очередь Иорданией. Пропускная способность пункта "Джлеб" составляет до 1000 человек и 50 автомобилей в сутки. Для размещения прибывших из лагеря "Эр-Рукбан" беженцев подготовлены места в лагерях и центрах временного размещения беженцев в провинции Риф-Дамаск.

В документе говорится, что с 1 марта правительство Сирии по согласованию с российской стороной организует дополнительные автоколонны для выхода беженцев из лагеря. Населённые пункты в районе Алеппо, Пальмиры, Хомса и других регионах страны готовы принять возвращающихся беженцев. Там уже существуют места медицинского осмотра, питания, отдыха, санитарно-эпидемиологической обработки.

"Въезд колонн в незаконно оккупированную США зону вокруг Эт-Танфа для эвакуации беженцев из лагеря будет осуществляться по согласованию с ООН", - подчеркнули штабы России и Сирии в своём заявлении.

Согласно данным опроса, проведённого в начале февраля представителями ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца (САКП), 95% беженцев выразили желание покинуть лагерь. 83% опрошенных хотят вернуться в места постоянного проживания. Из них 80% - в территорию, подконтрольную властям Сирии, и 3% - в районы, вне зоны контроля правительственных сил.

Ранее было объявлено, что в места довоенного проживания уже вернулись более 1 млн 645 тыс. сирийских граждан, из них свыше 1 млн 277 тыс. внутренне перемещенных лиц и более 368 тыс. беженцев с территории иностранных государств.