Пловдив - культурная столица Европы 2019

Светлана Куюмджиева, художественный руководитель проекта Пловдив-2019, поделилась своими мыслями о появлении этого лозунга: "Этот город был создан руками разных людей, которые много веков жили здесь бок о бок в мире и согласии. Нам очень важна идея единства с другими странами и народами Европы, мы знаем, что его нельзя достигнуть просто так, для этого нужно много работать. Для нас "Вместе" - не просто лозунг, это цель, которой мы хотим достигнуть через культуру и искусство".

Болгарский город Пловдив торжественно принял титул культурной столицы Европы в 2019 году . Пловдив - один из старейших городов в Европе, в котором сохранились напоминания о разных периодах его истории: фракийском, античном, древнеримском, временах Византийской и Османской империй. Чтобы почтить историческое наследие и культурное разнообразие, Пловдив выбрал своим девизом слово "Вместе".

Выставка "Дым. Табачные истории" рассказывает историю Пловдива через развитие табачного производства. Со времен оттоманского владычества Болгария была одним из главных производителей табачных продуктов. В конце 60х Болгария занимала первое место в мире по экспорту табака, продавая его СССР и его союзникам. Экспозиция знакомит посетителей с купцами, рабочими и крестьянами, - непосредственными героями табачной истории города.

В рамках года культуры будет организовано около 500 различных мероприятий, которые пройдут как в Пловдиве, так и в других городах южно-центрального региона Болгарии: Варне, Софии и Велико-Тырново.

Выставка "Искусство и свобода" состоит из фрагментов берлинской стены, расписанных художниками из разных стран, в том числе родоначальниками берлинского стрит-арта 80х.

Сильвестр Вергер: "Эта экспозиция рассказывает не о берлинской стене, а о её разрушении, которое до сих даёт людям надежду на свободу. Её обломки стали произведениями искусства, памятниками надежды и свободы".

С середины 80х граффитчики начали добавлять красок уродливому символу Холодной войны. Падение Берлинской стены началось 9 ноября 1989 года. На следующий день жители Болгарии вышли на улицы и добились отказа Болгарской коммунистической партии от монополии на власть.

Торжественная церемония чествования новой культурной столицы Европы получила название "Все цвета мира". 1500 участников из разных стран создали атмосферу дружбы и согласия. Вместе - это ещё и политическое единство. Болгария вошла в Евросоюз в 2007 году и Пловдив стал первым болгарским городом, удостоившимся титула европейской культурной столицы.

Идея создания этого проекта возникла в 1985 году у министра культуры Греции Мелины Меркури и её французского коллеги Жака Ланга, которые хотели объединить европейцев и показать богатство и разнообразие культур народов с общей историей и ценностями.

Корреспондент "Евроньюс" Вольфганг Шпиндлер: "Город с восьмитысячелетней историей, многонациональным прошлым, переживший 60 лет тоталитарного коммунизма, стал культурной столицей Европы в этом году. Его девиз "Вместе": во времена "брексита" и растущего национализма лучшего призыва не найти".