Пловдив - культурная столица Европы 2019

Болгарский город Пловдив торжественно принял титул культурной столицы Европы в 2019 году. Пловдив - один из старейших городов в Европе, в котором сохранились напоминания о разных периодах его истории: фракийском, античном, древнеримском, временах Византийской и Османской империй. Чтобы почтить историческое наследие и культурное разнообразие, Пловдив выбрал своим девизом слово "Вместе".
Светлана Куюмджиева, художественный руководитель проекта Пловдив-2019, поделилась своими мыслями о появлении этого лозунга: "Этот город был создан руками разных людей, которые много веков жили здесь бок о бок в мире и согласии. Нам очень важна идея единства с другими странами и народами Европы, мы знаем, что его нельзя достигнуть просто так, для этого нужно много работать. Для нас "Вместе" - не просто лозунг, это цель, которой мы хотим достигнуть через культуру и искусство".
Выставка "Дым. Табачные истории" рассказывает историю Пловдива через развитие табачного производства. Со времен оттоманского владычества Болгария была одним из главных производителей табачных продуктов. В конце 60х Болгария занимала первое место в мире по экспорту табака, продавая его СССР и его союзникам. Экспозиция знакомит посетителей с купцами, рабочими и крестьянами, - непосредственными героями табачной истории города.
В рамках года культуры будет организовано около 500 различных мероприятий, которые пройдут как в Пловдиве, так и в других городах южно-центрального региона Болгарии: Варне, Софии и Велико-Тырново.
Выставка "Искусство и свобода" состоит из фрагментов берлинской стены, расписанных художниками из разных стран, в том числе родоначальниками берлинского стрит-арта 80х.
Сильвестр Вергер: "Эта экспозиция рассказывает не о берлинской стене, а о её разрушении, которое до сих даёт людям надежду на свободу. Её обломки стали произведениями искусства, памятниками надежды и свободы".
С середины 80х граффитчики начали добавлять красок уродливому символу Холодной войны. Падение Берлинской стены началось 9 ноября 1989 года. На следующий день жители Болгарии вышли на улицы и добились отказа Болгарской коммунистической партии от монополии на власть.
Торжественная церемония чествования новой культурной столицы Европы получила название "Все цвета мира". 1500 участников из разных стран создали атмосферу дружбы и согласия. Вместе - это ещё и политическое единство. Болгария вошла в Евросоюз в 2007 году и Пловдив стал первым болгарским городом, удостоившимся титула европейской культурной столицы.
Идея создания этого проекта возникла в 1985 году у министра культуры Греции Мелины Меркури и её французского коллеги Жака Ланга, которые хотели объединить европейцев и показать богатство и разнообразие культур народов с общей историей и ценностями.
Корреспондент "Евроньюс" Вольфганг Шпиндлер: "Город с восьмитысячелетней историей, многонациональным прошлым, переживший 60 лет тоталитарного коммунизма, стал культурной столицей Европы в этом году. Его девиз "Вместе": во времена "брексита" и растущего национализма лучшего призыва не найти".