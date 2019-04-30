Красный диван в Пловдиве

Пловдивскому античному театру 2000 лет. Недавно его полностью отреставрировали. Теперь это одна из главных достопримечательностей болгарского Пловдива.

В 2019 году городу присвоили титул Культурной столицы Европы. Местные волонтеры делают сегодня все, чтобы о Пловдиве узнали жители стран ЕС.

Дадим им слово. В этом нам поможет красный диван.

"Меня зовут Тодор, мне 22 года. Я живу в Пловдиве и являюсь волонтером проекта Культурной столицы Европы. Я верю, что моя жизнь в Болгарии с каждым год будет становиться только лучше. Сегодня у нас больше выбора, больше влияния. Мы можем многое изменить. Не думаю, что меня ждут тяжелые времена. Многие болгары рассчитывают уехать за границу. Многие так и делают. Но я люблю свою страну и никуда не собираюсь", - говорит волонтер.

"Меня зовут Антония Калпакчева. Мне 16. Я учусь во французском лицее. Найти работу в Болгарии очень трудно. Везде требуются специалисты с опытом работы. А что делать тем, кто только закончил вуз?", - делится с Euronews своими переживаниями девушка.

"Меня зовут Христо Андреев, мне 24 года. Быть европейцем не значит заботиться только о европейском обществе. Это значит быть гражданином мира. Важны не только наше общество и его проблемы, необходимо принимать в расчет и жизнь членов других обществ, их трудности", - отмечает Христо.

"Меня зовут Франц. Я волонтер проекта "Пловдив - Культурная столица Европы". Не думаю, что мне придется тяжело в жизни только потому, что я из Болгарии. Дело не в гражданстве, а в том, что у человека внутри. Что он чувствует. Чувствую ли я себя европейцем или болгарином, все это неважно. Главное - чувствовать себя личностью", - считает Франц Кадири, координатор проекта.

"Выборы в Европарламент очень важны для сегодняшней Европы. Благодаря голосованию, мы можем добиться улучшения ситуации, добиться перемен. Лично я пойду на выборы. И надеюсь, все мои друзья сделают то же самое", - говорит волонетр.

Грузчикам мебели в Пловдиве приходится несладко. Но, благодаря немалым усилиям команды Euronews, красный диван побывал не только в античном театре, но и в мастерских, где полным ходом идет подготовка к традиционному карнавалу.

"Айляк парад - одно из событий программы Пловдива, европейской культурной столицы. Мы все для него готовим: создаем больших кукол, маски, а также обучаем любого желающего. Каждый может прийти к нам и научиться всему этому", - рассказывает Елена Пападопова, руководитель проекта.

"4 мая, в день карнавала, нас уже не будет в городе. Почему бы не повеселиться заранее?", - говорит корреспондент euronews Апостолос Стаикос.

Болгария - одно из беднейших государств Евросоюза. Хорошая работа и достойная зарплата здесь - редкость. И все же эти молодые люди полны оптимизма. Они уверены в своем будущем как граждан ЕС, но не забывают и о своих корнях - уникальном культурном наследии Болгарии.