Главные проекты Матеры-2019

В итальянский город Матера, объявленный в этом году Европейской культурной столицей, пришла весна. Уже несколько месяцев здесь каждый день проходят концерты, выставки, театральные представления и другие культурные и исторические мероприятия, что привлекает в этот древний город немало туристов. Мы приехали в Матеру, чтобы узнать подробнее о главных проектах предусмотренной программы. Из исторического центра направимся в парк Cavo Paradiso, где проводится первое мероприятие в рамках проекта под названием I-dea.

– Мы присутствуем на открытии I-dea – одного из основных проектов Матеры-2019, – передаёт корреспондент Euronews Марта Брамбилла. – I-Dea исследует архивы и коллекции региона Базиликаты с художественной точки зрения. Это эксперимент, в котором представленные экспонаты можно воспринимать как живые существа.

Джозеф Грима, художественный руководитель фестиваля Матера-2019, объясняет нам, что I-Dea замышлялся как основа для всех остальных проектов, поскольку именно он в большей степени, чем другие, может рассказать об антропологической, социологической и человеческой истории региона:

– I-Dea – это попытка исследовать архивы региона Базиликата трансверсальным способом, чтобы рассказать об истории этой части света. О ней зачастую мало знают, при этом она действительно полна невероятных красот, а также загадок и удивительных событий.

Пять художников и дизайнеров занимались подготовкой пяти выставок, которые пройдут одна за другой, и где отправной точкой будут архивные документы. Над первой выставкой работал Марио Креши, известный итальянский фотограф:

– Суть этой экспозиции в том, чтобы найти простой, прямой, конкретный способ поставить людей перед осязаемыми предметами, которые они смогут потрогать, увидеть и которые могут быть связаны друг с другом. Я имею в виду предметы культуры, географии, экологии и истории. В этом контексте я сам многому научился.

Подготовкой выставки занималась также Открытая школа дизайна. Говорит её руководитель Розелла Тарантино:

– В основе Матеры-2019 лежат два основных проекта: I-Dea и Открытая школа дизайна, которую можно назвать местом проведения экспериментов, подготовки прототипов и настоящей фабрикой мероприятий.

– Мы побывали в главном офисе Открытой Школы Дизайна, одного из главных проектов Матера-2019, – рассказывает Марта Брамбилла. – Здесь работают профессионалы из стран ЕС и, конечно, из Италии и из Матеры.

Это своего рода лаборатория, где вместе трудятся представители различных дисциплин, что позволяет создать и подготовить всю инфраструктуру, необходимую для организации всего, что предусмотрено программой.

– Обычно для таких крупных мероприятий требуется серьёзная инфраструктура – сцены, вывески, освещение, скамейки и так далее, – поясняет Рита Орландо, один из менеджеров проекта. – Но вместо того, чтобы где-то арендовать всё это, мы решили спроектировать и изготовить их на месте. Поэтому всё здесь останется.

В наших следующих репортажах из прекрасной Матеры мы расскажем вам обо всех остальных мероприятиях, проходящих в этом году в европейской культурной столице.