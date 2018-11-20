Ресторан для любителей одиночества

Если вы согласны с утверждением Жан-Поля Сартра, что "Ад — это другие" — ресторан японского фастфуда "Ичиран" в Нью-Йорке как раз для вас. Столики здесь поставлены таким образом, чтобы максимально уберечь вас от взглядов соседей. Заказать блюда можно просто заполнив специальную форму, чтобы избежать лишних разговоров с обслуживающим персоналом. Рестораны для любителей одиночества распространены в Японии. Как ни странно, особой популярностью они пользуются у молодых людей.



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