Видео. Сотни скорбят по жертвам пожара в Гонконге накануне выборов

Сотни жителей Гонконга в воскресенье собрались, чтобы возложить цветы у Wang Fuk Court, оплакивая жертв самого смертоносного в городе пожара за последние десятилетия.

Трагедия, унесшая 159 жизней, произошла менее чем за две недели до жестко контролируемых выборов в законодательное собрание, на которых к участию допускались только «патриоты». С наступлением сумерек вдоль тротуара появились свечи, полиция молча наблюдала, семьи стояли в молчании. Власти сообщили, что после полуночи место очистят.

Группы криминалистов продолжают изучать то, что полиция назвала «предположительно человеческими костями», предупреждая, что число погибших может вырасти.

Тем временем избиратели отправились на избирательные участки в тягостной атмосфере скорби и сдержанности.