Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Сотни венгров собрались, чтобы возложить цветы в память о жертвах пожара в Гонконге, 7 декабря 2025 года
No Comment

Видео. Сотни скорбят по жертвам пожара в Гонконге накануне выборов

Последние обновления:

Сотни жителей Гонконга возложили цветы у комплекса Wang Fuk Court, почтив память 159 погибших в пожаре. Трагедия произошла накануне жестко контролируемых выборов.

Сотни жителей Гонконга в воскресенье собрались, чтобы возложить цветы у Wang Fuk Court, оплакивая жертв самого смертоносного в городе пожара за последние десятилетия.

Трагедия, унесшая 159 жизней, произошла менее чем за две недели до жестко контролируемых выборов в законодательное собрание, на которых к участию допускались только «патриоты». С наступлением сумерек вдоль тротуара появились свечи, полиция молча наблюдала, семьи стояли в молчании. Власти сообщили, что после полуночи место очистят.

Группы криминалистов продолжают изучать то, что полиция назвала «предположительно человеческими костями», предупреждая, что число погибших может вырасти.

Тем временем избиратели отправились на избирательные участки в тягостной атмосфере скорби и сдержанности.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о musica Посмотреть все статьи о taste
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА