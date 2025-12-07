Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сторонники венесуэльской оппозиции митингуют накануне церемонии Нобелевской премии мира, где среди лауреатов этого года венесуэлька Мария Корина Мачадо
No Comment

Видео. Сторонники Марии Корины Мачадо маршируют по Латинской Америке в преддверии Нобелевской премии

Последние обновления:

В нескольких городах Латинской Америки прошли марши в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо, которая готовится получить Нобелевскую премию мира.

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо провели акции по всей Латинской Америке в преддверии церемонии вручения Нобелевской премии мира, которая состоится на следующей неделе.

Шествия прошли в таких городах, как Лима, Буэнос-Айрес, Сантьяго и Богота, где участники несли венесуэльские флаги, портреты Мачадо и плакаты, приветствующие присуждение премии.

Организаторы сообщили, что подобные акции ожидаются в десятках городов по всему миру. Многие участники назвали премию символом надежды для венесуэльского движения за демократию.

