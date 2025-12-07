Видео. Сторонники Марии Корины Мачадо маршируют по Латинской Америке в преддверии Нобелевской премии

Сторонники лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо провели акции по всей Латинской Америке в преддверии церемонии вручения Нобелевской премии мира, которая состоится на следующей неделе.

Шествия прошли в таких городах, как Лима, Буэнос-Айрес, Сантьяго и Богота, где участники несли венесуэльские флаги, портреты Мачадо и плакаты, приветствующие присуждение премии.

Организаторы сообщили, что подобные акции ожидаются в десятках городов по всему миру. Многие участники назвали премию символом надежды для венесуэльского движения за демократию.