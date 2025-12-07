Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Гонконге проходят выборы в новый Законодательный совет, явка остаётся крайне низкой

Выборы в Гонконге
Выборы в Гонконге
Авторское право Chan Long Hei/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By George Dimitropoulos & euronews и ΑΠΕ - ΜΠΕ
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В Гонконге в воскресенье проходят выборы нового состава Законодательного совета, в соответствии с введённой Пекином в 2021 году ограничительной избирательной системой. Усилия властей по повышению явки, похоже, не увенчались успехом из-за смертоносного пожара в Ван Фук Корт.

Участки открылись в 7.30 по местному времени (1.30 GMT), избирателям предлагается выбрать 90 членов законодательного органа, из них только 20 мест определяются прямым голосованием.

40 мест выбираются преимущественно пропекинским избирательным комитетом, а еще 30 - избиратели из числа представителей профессиональных кругов по своим секторам. Все кандидаты должны пройти официальную проверку, в том числе органами национальной безопасности.

По состоянию на 15.30 по местному времени, после восьми часов работы избирательных участков, явка составила лишь 20% ст общего числа тех, кто имеет право голоса. Участки закрываются в 23.30.

60% избирателей десятилетиями голосовали за кандидатов от общедемократической оппозиции. И я ожидаю, что они будут продолжать оставаться в стороне, потому что, как вы можете вообразить, для них нет кандидатов. Так что на самом деле мы говорим только о блоке сторонников истеблишмента, а это от 30 до 40% от выборов к выборам
Джон Бернс
почётный профессор политики и госуправления Университета Гонконга

Глава правительства Гонконга Джон Ли призвал людей прийти на избирательные участки, заявив: "Ваш голос может способствовать реформам и поддержать тех, кто пострадал от трагедии". Предвыборная кампания была фактически заморожена после пожара 26 ноября в жилом комплексе Wang Ful Court, в результате которого погибли 159 человек.

Глава правительства Гонконга Джон Ли участвует в воскресных выборах, 7 декабря 2025 г.
Глава правительства Гонконга Джон Ли участвует в воскресных выборах, 7 декабря 2025 г. Chan Long Hei/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Жители пострадавшего района призвали политиков провести тщательное расследование. Они выразили надежду, что новый совет будет осуществлять реальный контроль и что приоритетом станет решение жилищного кризиса. Над действующими властями нависла тень подозрений в том, что они закрыли глаза на фальсификации тендерных предложений в рамках проекта по техническому обслуживанию зданий

Джон Ли объявил, что законопроект о восстановлении пострадавших зданий будет вынесен на первое заседание нового совета. В то же время он объявил о создании независимой комиссии во главе с судьей для расследования причин пожара. В прошлую среду полиция произвела 15 арестов рабочих и руководителей строительных компаний, которых обвиняют в массовом непредумышленом убийстве.

Выборы в Гонконге
Выборы в Гонконге Chan Long Hei/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

По данным местных СМИ, по меньшей мере три человека также были арестованы за "подстрекательство", в том числе 24-летний студент Майлс Куан, который распространял листовки с требованием подотчетности правительства. Позже молодой человек был отпущен.

В то же время Служба национальной безопасности Китая в Гонконге (OSNS) вызвала на брифинг представителей международных СМИ, в том числе AFP, обвинив некоторых из них в "искажении" действительности. "Мы не потерпим никаких действий со стороны антикитайских элементов и агитаторов", - говорится в заявлении.

Поделиться Комментарии

