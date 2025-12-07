Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Соглашение по Украине станет "началом нового этапа", заявил бывший замглавы Еврокомиссии Схинас

Бывший вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас беседует с Euronews во время второго дня работы форума в Дохе, воскресенье, 7 декабря 2025 г.
Бывший вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас беседует с Euronews во время второго дня работы форума в Дохе, воскресенье, 7 декабря 2025 г. Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Во второй, завершающий день работы международного форума в Дохе Euronews пообщался с бывшим вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом и посланником ЕС в Персидском заливе Луиджи Ди Майо.

Во второй, завершающий день работы международного форума в Дохе его посетили бывший зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и действующий спецпредставитель ЕС в Персидском заливе Луиджи Ди Майо.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Дохийский форум в 2025 году проходит под лозунгом "Справедливость в действии: от обещаний к прогрессу". Его цель - поднять на глобальный уровень такие вопросы, как завершение полномасштабного вторжения России в Украину, а также нарушения Израилем существующего перемирия в секторе Газа.

Схинас выразил надежду, что возглавляемое президентом США возобновление усилий по установлению мира в Украине, может, наконец, привести к прекращению боевых действий и положить конец войне, в которой погибли десятки тысяч украинцев и которая обошлась европейским странам в миллиарды евро.

Бывший зампредседател Еврокомиссии Маргаритис Схинас беседует с Euronews во второй день работы Дохийского форума, 7 декабря 2025 г.
Бывший зампредседател Еврокомиссии Маргаритис Схинас беседует с Euronews во второй день работы Дохийского форума, 7 декабря 2025 г. Euronews

"С первого дня мы финансируем Украину на 2 миллиарда евро в месяц. Так что в некотором смысле Украина продолжает воевать, потому что Европа продолжает платить, - сказал Схинас в интервью Euronews. - Мы покупали вооружение для Украины. Мы поддерживали страну в очень сложные, дипломатические моменты и будем продолжать это делать".

Он добавил, что "надеется, что в результате продолжающихся переговоров и при растущем участии правительства США удастся вскоре прийти к соглашению, но если этот момент наступит, это будет только началом следующего этапа".

Схинас также поделился мнением о неточностях в критике Европы со стороны администрации Трампа. В противоречивом докладе о стратегии национальной безопасности США , опубликованном в пятницу, утверждается, что Европа движется к "цивилизационному стиранию" в результате цензуры и наднациональной политики, а иммиграционная линия ЕС позволила мигрантам "заменить" европейцев.

В упомянутом документе Вашингтон заявил, что будет поддерживать "патриотические партии единомышленников" по всей Европе, чтобы "культивировать сопротивление" и не допустить, чтобы неназванные "некоторые члены НАТО" стали в большинстве своем неевропейскими.

Бывший вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас беседует с Euronews во время второго дня работы Форума в Дохе, воскресенье, 7 декабря 2025 г.
Бывший вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Схинас беседует с Euronews во время второго дня работы форума в Дохе, воскресенье, 7 декабря 2025 г. Euronews

"Думаю, те, кто сомневается в ценности и привлекательности европейского проекта, рано или поздно пожалеют об этом. История говорит нам об обратном", - заявил Схинас.

Он подчеркнул важность союза ЕС с США: "Трансатлантические отношения слишком ценны, чтобы подвергать их риску. Поэтому мы будем объяснять, мы будем взаимодействовать, мы будем следить за тем, чтобы делать всё правильно".

Euronews также расспросил Схинаса и Ди Майо о планах ЕС по сохранению конкурентоспособности и созданию партнёрств для продвижения экономических перспектив и интересов. Одним из таких новых партнерств, интересующих Брюссель, является сотрудничество с государствами Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ).

"Думаю, что чем дальше, тем больше мы будем понимать: нам нужно продолжать работать с нашими историческими союзниками, но мы должны создавать и новые партнерства", - заявил Луиджи Ди Майо.

Специальный представитель ЕС в регионе Персидского залива Луиджи Ди Майо беседует с Euronews во второй день работы Дохийского форума, 7 декабря 2025 г.
Специальный представитель ЕС в регионе Персидского залива Луиджи Ди Майо беседует с Euronews во второй день работы Дохийского форума, 7 декабря 2025 г. Euronews

"Вместе рынок стран Персидского залива и европейский составляют почти 20 % мировой экономики, почти 18 % мировой торговли. Так что у нас огромный потенциал", - добавил он.

Его мнение поддержал Схинас, который отметил, что в нынешнем неспокойном политическом климате важно, чтобы ЕС стремился к стабильности и безопасности.

"Поскольку мир с каждым разом становится все безумнее и безумнее, нам нужны игроки, которые могут обеспечить безопасность и стабильность, а не потреблять. И я думаю, что страны Персидского залива показали, что могут внести позитивный вклад в это, и Европа благодарна им", - сказал Схинас.

Ди Майо приветствовал партнёрство, заключенное между ЕС и Катаром в прошлом месяце для развития производственных и торговых отношений, добавив, что это только начало связей, которые со временем будут углубляться.

Специальный представитель ЕС в регионе Персидского залива Луиджи Ди Майо беседует с Euronews на Дохийском форуме в воскресенье, 7 декабря 2025 г.
Специальный представитель ЕС в регионе Персидского залива Луиджи Ди Майо беседует с Euronews на Дохийском форуме в воскресенье, 7 декабря 2025 г. Euronews

"Это соглашение не просто, скажем так, меморандум о взаимопонимании, это нечто серьезное, связанное с тем, что мы собираемся создать и сформировать новый вид партнерства во многих секторах", подчеркнул Ди Майо.

Специальный представитель ЕС в ССАГПЗ добавил, что перспективной областью будущего партнерства между регионом и блоком может стать водородный сектор.

"Я упомяну, пожалуй, самую перспективную из них - водородную. Многие страны ССАГПЗ инвестируют в водород, разрабатывают технологии, налаживают партнерские отношения на уровне B2B (бизнес для бизнеса) и G2G (правительство для правительства)", - сказал он.

"Я только что вернулся из Омана, где проходил водородный саммит. Многие порты в Европе и компании работают с Оманом, как и с Саудовской Аравией, как и со многими другими странами ССАГПЗ", заключил он.

Поделиться Комментарии

