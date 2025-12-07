Соглашение по Украине станет "началом нового этапа", заявил бывший замглавы Еврокомиссии Схинас

Во второй, завершающий день работы международного форума в Дохе его посетили бывший зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас и действующий спецпредставитель ЕС в Персидском заливе Луиджи Ди Майо.

Дохийский форум в 2025 году проходит под лозунгом "Справедливость в действии: от обещаний к прогрессу". Его цель - поднять на глобальный уровень такие вопросы, как завершение полномасштабного вторжения России в Украину, а также нарушения Израилем существующего перемирия в секторе Газа.

Схинас выразил надежду, что возглавляемое президентом США возобновление усилий по установлению мира в Украине, может, наконец, привести к прекращению боевых действий и положить конец войне, в которой погибли десятки тысяч украинцев и которая обошлась европейским странам в миллиарды евро.

"С первого дня мы финансируем Украину на 2 миллиарда евро в месяц. Так что в некотором смысле Украина продолжает воевать, потому что Европа продолжает платить, - сказал Схинас в интервью Euronews. - Мы покупали вооружение для Украины. Мы поддерживали страну в очень сложные, дипломатические моменты и будем продолжать это делать".

Он добавил, что "надеется, что в результате продолжающихся переговоров и при растущем участии правительства США удастся вскоре прийти к соглашению, но если этот момент наступит, это будет только началом следующего этапа".

Схинас также поделился мнением о неточностях в критике Европы со стороны администрации Трампа. В противоречивом докладе о стратегии национальной безопасности США , опубликованном в пятницу, утверждается, что Европа движется к "цивилизационному стиранию" в результате цензуры и наднациональной политики, а иммиграционная линия ЕС позволила мигрантам "заменить" европейцев.

В упомянутом документе Вашингтон заявил, что будет поддерживать "патриотические партии единомышленников" по всей Европе, чтобы "культивировать сопротивление" и не допустить, чтобы неназванные "некоторые члены НАТО" стали в большинстве своем неевропейскими.

"Думаю, те, кто сомневается в ценности и привлекательности европейского проекта, рано или поздно пожалеют об этом. История говорит нам об обратном", - заявил Схинас.

Он подчеркнул важность союза ЕС с США: "Трансатлантические отношения слишком ценны, чтобы подвергать их риску. Поэтому мы будем объяснять, мы будем взаимодействовать, мы будем следить за тем, чтобы делать всё правильно".

Euronews также расспросил Схинаса и Ди Майо о планах ЕС по сохранению конкурентоспособности и созданию партнёрств для продвижения экономических перспектив и интересов. Одним из таких новых партнерств, интересующих Брюссель, является сотрудничество с государствами Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ).

"Думаю, что чем дальше, тем больше мы будем понимать: нам нужно продолжать работать с нашими историческими союзниками, но мы должны создавать и новые партнерства", - заявил Луиджи Ди Майо.

"Вместе рынок стран Персидского залива и европейский составляют почти 20 % мировой экономики, почти 18 % мировой торговли. Так что у нас огромный потенциал", - добавил он.

Его мнение поддержал Схинас, который отметил, что в нынешнем неспокойном политическом климате важно, чтобы ЕС стремился к стабильности и безопасности.

"Поскольку мир с каждым разом становится все безумнее и безумнее, нам нужны игроки, которые могут обеспечить безопасность и стабильность, а не потреблять. И я думаю, что страны Персидского залива показали, что могут внести позитивный вклад в это, и Европа благодарна им", - сказал Схинас.

Ди Майо приветствовал партнёрство, заключенное между ЕС и Катаром в прошлом месяце для развития производственных и торговых отношений, добавив, что это только начало связей, которые со временем будут углубляться.

"Это соглашение не просто, скажем так, меморандум о взаимопонимании, это нечто серьезное, связанное с тем, что мы собираемся создать и сформировать новый вид партнерства во многих секторах", подчеркнул Ди Майо.

Специальный представитель ЕС в ССАГПЗ добавил, что перспективной областью будущего партнерства между регионом и блоком может стать водородный сектор.

"Я упомяну, пожалуй, самую перспективную из них - водородную. Многие страны ССАГПЗ инвестируют в водород, разрабатывают технологии, налаживают партнерские отношения на уровне B2B (бизнес для бизнеса) и G2G (правительство для правительства)", - сказал он.

"Я только что вернулся из Омана, где проходил водородный саммит. Многие порты в Европе и компании работают с Оманом, как и с Саудовской Аравией, как и со многими другими странами ССАГПЗ", заключил он.