Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоялся "содержательный телефонный разговор" со специальным посланником США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Это последовало за встречей с украинской делегацией во Флориде в субботу в рамках третьего дня мирных переговоров, направленных на прекращение полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Зеленского, в состав украинской делегации входят глава вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха и глава Совета безопасности Украины Рустем Умеров.

"Мы затронули многие аспекты и рассмотрели ключевые моменты, которые могли бы обеспечить прекращение кровопролития и устранить угрозу нового полномасштабного вторжения России, - написал Зеленский на сайте X, - а также риск того, что Россия не выполнит свои обещания, как это неоднократно случалось в прошлом".

Украинский лидер добавил, что его страна будет продолжать "добросовестно" сотрудничать с США в попытке достичь подлинного мира, и заявил, что согласовал "следующие шаги и формат" переговоров с американской командой.

После пятничных переговоров дипломаты с обеих сторон заявили, что "реальный прогресс в достижении любого соглашения" будет зависеть от "готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру".

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что завершение украинского конфликта близко, но в повестке переговоров по-прежнему остается вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции и Донецкой области.

"Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится, — сказал Келлог в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

Спецпосланник президента США по Украине еще раз отметил огромные потери на этой войне, сравнив с другими конфликтами и призвав как можно скорее найти решение.

Также Келлог сообщил, что США не намерены отправлять своих военнослужащих в Украину. Говоря о возможных рычагах давления на Россию, Келлог предположил, что стоит использовать борьбу с российским теневым флотом.

Ожидается, что в понедельник Зеленский встретится в Лондоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон, который беседовал с Зеленским в субботу, обвинил Россию в эскалации и нежелании добиваться мира, а также вновь заявил о поддержке Киева.

"Именно на это направлены усилия, которые мы предприняли в рамках "Коалиции решительных", - написал Макрон на сайте X. - Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен надежный и прочный мир".