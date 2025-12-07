Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Зеленский приветствует "содержательный" разговор с представителями США после мирных переговоров с украинской делегацией

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой правительства Ирландии Мишелем Мартином в Дублине, Ирландия, вторник, 2 декабря 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой правительства Ирландии Мишелем Мартином в Дублине, Ирландия, вторник, 2 декабря 2025 года. Авторское право  AP Photo/Peter Morrison
Авторское право AP Photo/Peter Morrison
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Украинская делегация встретилась с представителями США на трехдневных мирных переговорах во Флориде. Обе стороны признают, что прочный мир будет зависеть от России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него состоялся "содержательный телефонный разговор" со специальным посланником США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Это последовало за встречей с украинской делегацией во Флориде в субботу в рамках третьего дня мирных переговоров, направленных на прекращение полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам Зеленского, в состав украинской делегации входят глава вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха и глава Совета безопасности Украины Рустем Умеров.

"Мы затронули многие аспекты и рассмотрели ключевые моменты, которые могли бы обеспечить прекращение кровопролития и устранить угрозу нового полномасштабного вторжения России, - написал Зеленский на сайте X, - а также риск того, что Россия не выполнит свои обещания, как это неоднократно случалось в прошлом".

Украинский лидер добавил, что его страна будет продолжать "добросовестно" сотрудничать с США в попытке достичь подлинного мира, и заявил, что согласовал "следующие шаги и формат" переговоров с американской командой.

После пятничных переговоров дипломаты с обеих сторон заявили, что "реальный прогресс в достижении любого соглашения" будет зависеть от "готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру".

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог считает, что завершение украинского конфликта близко, но в повестке переговоров по-прежнему остается вопрос принадлежности Запорожской атомной электростанции и Донецкой области.

"Последние 10 метров до цели самые тяжелые. Я в самом деле полагаю, что нам остались несколько вопросов, а именно Донецкая область и Запорожская АЭС, это огромная атомная электростанция. Думаю, если мы урегулируем эти два вопроса, остальное тоже отлично сложится, — сказал Келлог в Калифорнии на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне.

Спецпосланник президента США по Украине еще раз отметил огромные потери на этой войне, сравнив с другими конфликтами и призвав как можно скорее найти решение.

Также Келлог сообщил, что США не намерены отправлять своих военнослужащих в Украину. Говоря о возможных рычагах давления на Россию, Келлог предположил, что стоит использовать борьбу с российским теневым флотом.

Ожидается, что в понедельник Зеленский встретится в Лондоне с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Макрон, который беседовал с Зеленским в субботу, обвинил Россию в эскалации и нежелании добиваться мира, а также вновь заявил о поддержке Киева.

"Именно на это направлены усилия, которые мы предприняли в рамках "Коалиции решительных", - написал Макрон на сайте X. - Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен надежный и прочный мир".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Россия начала широкомасштабное наступление в Украине во время переговоров в Майями

Euroclear: "Репарационный кредит для Украины - хрупкая конструкция"

Европа обвиняет Путина в притворной заинтересованности в мире в Украине после переговоров с США