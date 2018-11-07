Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
В российской столице прошел торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 1941 года. По брусчатке прошли 5 тысяч человек, среди которых военнослужащие Минобороны РФ в составе исторических рот, кавалерийская группа Президентского полка ФСО России, воспитанники Московского суворовского и Московского военно-музыкального училищ, кадетские парадные расчеты от федеральных ведомств и образовательных организаций Москвы, сводный военный оркестр Московского территориального гарнизона, участники военно-исторических клубов. Историческая реконструкция призвана напомнить россиянам о событиях войны, о стойкости, самоотверженности и подвигах советских солдат.